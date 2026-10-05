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AI熱潮若退燒 東南亞、中日韓恐受傷最重 出口金融皆受衝擊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
AI需求帶動亞洲出口創新高。/擷自彭博
AI需求帶動亞洲出口創新高。/擷自彭博

東協加三總體經濟研究辦公室（AMRO）警告，東南亞中日韓位居全球AI供應鏈核心，金融市場也和AI投資愈來愈緊密相連，一旦AI熱潮崩跌，將比多數經濟體更易受創，衝擊可能從科技出口蔓延至資金流動和整體經濟。

AMRO周一發布《2026年金融穩定報告》指出，這些經濟體位居全球AI供應鏈核心，也「愈來愈深入參與AI相關金融市場」，因此「格外容易受到衝擊」。

報告雖未提及台灣，但台灣也是全球AI晶片供應鏈的重要一環；若AI需求不如預期、科技業縮減投資，台灣相關產業勢必難免受到衝擊。

報告指出：「若市場出現失序修正，衝擊可能透過多種管道擴散，包括科技出口減少、投資組合虧損、資金外流、負債偏高的科技和基礎建設業者面臨再融資壓力，以及投資人信心轉弱。」

這份報告發布之際，投資人對AI熱潮的疑慮日益升高，包括科技企業估值偏高、晶片和資料中心支出激增，以及企業看似彼此提供資金的循環融資安排。科技產品出口則持續支撐亞洲經濟，減輕能源價格高漲和美國關稅帶來的衝擊。

從南韓記憶體晶片到馬來西亞半導體封裝，科技產業這波發展所需的實體生產，大多在亞洲進行。AMRO指出，全球AI相關貿易增加的部分，有三分之二來自這個區域。若AI需求突然不如預期，資本支出縮減將拖累出口收入、投資及整體經濟成長。

南韓等區域股市也高度集中於AI相關企業，容易受到股價大幅修正的衝擊。AMRO表示，日本和香港等市場的走勢，則愈來愈與美國AI及科技企業同步，即使本地沒有利空，仍可能受到海外市場波動的衝擊。

報告指出，大型雲端業者愈來愈仰賴舉債，支應昂貴的資料中心建設。若AI投資報酬不如預期，負債增加可能放大衝擊；不透明的私募信貸市場和循環融資安排，也可能加劇市場動盪。

AMRO說：「AI相關金融資產若大幅修正，可能迫使業者和投資人降低槓桿，加上信用條件收緊，衝擊進而擴散至整個金融體系。」

從英格蘭銀行到新加坡金融管理局，各國央行近來愈來愈關切，龐大的AI投資能否持續。這項技術雖快速發展，但開發商競爭激烈、舉債成本升高，加上各界對資料中心的反對聲浪，以及AI安全威脅，都引發疑慮。

東南亞 中日 東協

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