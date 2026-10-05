快訊

認知障礙家庭是注定失格的家長？國際經驗反思台灣兒童保護

驚悚瞬間！長庚接駁車失控撞進轉運站 玻璃碎裂2候車民眾受傷

沙國逆勢對亞洲大砍油價！折價創六年最大 動機曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

避免貿易戰爆發 歐盟貿易執委將赴北京談判

中央社／ 布魯塞爾4日綜合外電報導

歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）8日將前往北京，與中國官員進行為期兩天的關鍵談判，試圖避免貿易戰爆發。

法新社報導，歐盟已對中國採取更強硬立場，以保護企業免受歐盟認定在汽車等關鍵產業中所面臨的不公平競爭。

越來越多歐洲領導人及觀察人士發出警告，提及所謂「中國衝擊2.0」。這一詞描述中國企業轉向更高科技的製造業領域，對歐盟許多傳統產業構成威脅。

2000年代初期發生的第一波衝擊，是中國大量出口廉價低科技產品，不僅重創歐洲製造商，也波及全球各地的製造業者。

自6月以來，歐盟和中國官員一直持續談判，以處理歐盟對當前貿易失衡的疑慮。

歐盟同時正準備強化貿易防衛工具，但北京已威脅，將反制任何針對中國的措施。

塞夫柯維奇在夏季發出警告，稱歐盟期望這項談判進程在10月前取得「具體成果」，進一步提高了本週會談的籌碼。

不過專家警告，外界不宜對本週的會談寄予過高期望。

美國智庫德國馬歇爾基金會（GMF）布魯塞爾辦事處主任納斯（Penny Naas）表示：「可能會有一些小成果，但我不認為會取得任何重大突破。」

上海中歐國際工商學院經濟學教授朱天表示，雙方可能「就一些具體議題達成協議，而不是全面解決雙方的貿易關係」。

顯而易見的是，布魯塞爾當局知道光靠談判無法解決所有困境，因此歐盟執委會正同步研擬維護歐洲產業的新工具，預計將於12月向各國領袖提出。

歐盟 貿易戰 北京

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

北京反傾銷調查 盯上歐盟化學品 擬逼對方重返談判桌

馬克宏：中國攻擊歐洲市場 巨額補貼企業不可接受

英媒：英國擬對陸電動車加徵關稅 最高45%

辛翠玲／歐洲極右勢力崛起的意涵

相關新聞

巴西大選整理包／波索納洛勝選機率飆85% 市場期待整頓財政而重新定價

右派參議員波索納洛在巴西總統大選首輪投票意外領先魯拉，勝選機率大增，巴西資產可望受激勵上漲。不過，市場期待的財政改革仍缺乏具體方案，能否兌現尚待觀察。巴西大選選情整理要點如下：

施耐德傳大手筆砸近200億美元買工業軟體公司PTC 挑戰歷來最大收購案

施耐德電機（Schneider Electric）傳將以近200億美元收購美國工程軟體業者PTC，若成案將是這家法商企業歷來最大收購案，進一步拓展工業軟體事業。

沙國竟逆勢對亞洲大砍油價！折價創六年最大 動機曝光 原油期貨翻黑

沙烏地阿拉伯意外調降11月銷往亞洲的旗艦原油售價，而且對基準價格的折價幅度創六年來最大，不過，對銷往西北歐及地中海地區的售油價格則提高。值此之際，行經荷莫茲海峽的石油運輸量持續增加，中東原油出口量甚至出現超越戰前水準的跡象。

多數日本人薪資竟低於平均！國稅廳揭真實薪情 7％高薪族拉高數字

據日媒LIMO報導，日本國稅廳日前公布2025年最新「民間薪資現況統計調查」，針對全日本民間企業任職滿一年的5,163萬名上班族進行統計。本調查所定義的薪資，為合計本薪、津貼與獎金的全年支付總額，屬未扣除稅款與社會保險費的「稅前所得」（應領總額），且不包含通勤津貼等免稅項目。結果顯示，日本受僱者平均年薪為487萬日圓（約台幣98.3萬元），較前一年增加1.9%。若以性別來分，男性平均年薪達597萬日圓（約台幣120.5萬元），女性則為342萬日圓（約台幣69萬元）。

AI熱潮若退燒 東南亞、中日韓恐受傷最重 出口金融皆受衝擊

東協加三總體經濟研究辦公室（AMRO）警告，東南亞和中日韓位居全球AI供應鏈核心，金融市場也和AI投資愈來愈緊密相連，一旦AI熱潮崩跌，將比多數經濟體更易受創，衝擊可能從科技出口蔓延至資金流動和整體經濟。

全部收購遭拒 立邦砸13.5億美元改拿下阿克蘇東南亞澳洲建築塗料事業

日本立邦塗料控股（Nippon Paint Holdings）將以13.5億美元，收購阿克蘇諾貝爾（Akzo Nobel）在東南亞的裝飾塗料事業。立邦塗料原先爭取收購整個裝飾塗料部門，如今先拿下部分區域業務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。