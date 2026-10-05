避免貿易戰爆發 歐盟貿易執委將赴北京談判

歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）8日將前往北京，與中國官員進行為期兩天的關鍵談判，試圖避免貿易戰爆發。

法新社報導，歐盟已對中國採取更強硬立場，以保護企業免受歐盟認定在汽車等關鍵產業中所面臨的不公平競爭。

越來越多歐洲領導人及觀察人士發出警告，提及所謂「中國衝擊2.0」。這一詞描述中國企業轉向更高科技的製造業領域，對歐盟許多傳統產業構成威脅。

2000年代初期發生的第一波衝擊，是中國大量出口廉價低科技產品，不僅重創歐洲製造商，也波及全球各地的製造業者。

自6月以來，歐盟和中國官員一直持續談判，以處理歐盟對當前貿易失衡的疑慮。

歐盟同時正準備強化貿易防衛工具，但北京已威脅，將反制任何針對中國的措施。

塞夫柯維奇在夏季發出警告，稱歐盟期望這項談判進程在10月前取得「具體成果」，進一步提高了本週會談的籌碼。

不過專家警告，外界不宜對本週的會談寄予過高期望。

美國智庫德國馬歇爾基金會（GMF）布魯塞爾辦事處主任納斯（Penny Naas）表示：「可能會有一些小成果，但我不認為會取得任何重大突破。」

上海中歐國際工商學院經濟學教授朱天表示，雙方可能「就一些具體議題達成協議，而不是全面解決雙方的貿易關係」。

顯而易見的是，布魯塞爾當局知道光靠談判無法解決所有困境，因此歐盟執委會正同步研擬維護歐洲產業的新工具，預計將於12月向各國領袖提出。