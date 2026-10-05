快訊

認知障礙家庭是注定失格的家長？國際經驗反思台灣兒童保護

驚悚瞬間！長庚接駁車失控撞進轉運站 玻璃碎裂2候車民眾受傷

沙國逆勢對亞洲大砍油價！折價創六年最大 動機曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

巴西大選整理包／波索納洛勝選機率飆85% 市場期待整頓財政而重新定價

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
自由黨（PL）總統候選人波索納洛將和現任總統魯拉進入第二輪決選。路透
自由黨（PL）總統候選人波索納洛將和現任總統魯拉進入第二輪決選。路透

右派參議員波索納洛巴西總統大選首輪投票意外領先魯拉，勝選機率大增，巴西資產可望受激勵上漲。不過，市場期待的財政改革仍缺乏具體方案，能否兌現尚待觀察。巴西大選選情整理要點如下：

一、波索納洛決選勝算高

已開出98.8%選票中，波索納洛取得47.2%的有效票，現任總統魯拉為44.9%。 兩人將在10月25日進行第二輪決選。其他候選人合計取得近8%的選票，絕大多數投給右派候選人，決選時較可能轉而支持波索納洛。預測市場反映波索納洛勝選機率，從投票前的58%升至約85%。這是市場預測，並非民調支持率。

二、國會可能進一步右轉

波索納洛所屬的自由黨，預料將增加數席參院席次。參院對最高法院大法官和央行決策官員的人事任命，擁有最終決定權。

三、市場看好新政府整飭財政 巴西資產可望重新定價

投資人認為，波索納洛較可能推動巴西亟需的財政調整。彭博經濟研究分析依過去七個月資產價格對選情變化的反應估算，在其他條件不變下，若投資人完全相信波索納洛將勝選，巴西貨幣可能升值近4%，10年期公債殖利率可能下降約70個基點。

波索納洛將如何改善政府收支，目前仍不清楚。他承諾「大砍」支出，但缺乏具體內容，可行性也有疑問。 另一個觀察重點是，魯拉是否會在決選前，再動用尚未使用的經濟政策工具。

四、美巴關係可能改善，南美右派勢力擴大

若波索納洛當選，美巴關係可望改善，最具體的效果可能是關稅降低。

南美洲多數國家將由右派執政，與20年前的政治版圖形成鮮明對比，也可能強化川普所稱，他協助拉丁美洲向華府靠攏的說法。魯拉若落敗，全球南方及其他地區主張制衡美國的聲音，也將失去一位重要代表。

波索納洛 巴西 大選

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

波索納洛之子在總統選舉意外領先魯拉 巴西政局可能大幅右轉

巴西大選前夕 魯拉首輪民調領先決選恐陷膠著

巴西總統大選初步計票 波索納洛子佛拉維歐微幅領先

巴西大選膠著 股匯恐震盪

相關新聞

巴西大選整理包／波索納洛勝選機率飆85% 市場期待整頓財政而重新定價

右派參議員波索納洛在巴西總統大選首輪投票意外領先魯拉，勝選機率大增，巴西資產可望受激勵上漲。不過，市場期待的財政改革仍缺乏具體方案，能否兌現尚待觀察。巴西大選選情整理要點如下：

施耐德傳大手筆砸近200億美元買工業軟體公司PTC 挑戰歷來最大收購案

施耐德電機（Schneider Electric）傳將以近200億美元收購美國工程軟體業者PTC，若成案將是這家法商企業歷來最大收購案，進一步拓展工業軟體事業。

沙國竟逆勢對亞洲大砍油價！折價創六年最大 動機曝光 原油期貨翻黑

沙烏地阿拉伯意外調降11月銷往亞洲的旗艦原油售價，而且對基準價格的折價幅度創六年來最大，不過，對銷往西北歐及地中海地區的售油價格則提高。值此之際，行經荷莫茲海峽的石油運輸量持續增加，中東原油出口量甚至出現超越戰前水準的跡象。

多數日本人薪資竟低於平均！國稅廳揭真實薪情 7％高薪族拉高數字

據日媒LIMO報導，日本國稅廳日前公布2025年最新「民間薪資現況統計調查」，針對全日本民間企業任職滿一年的5,163萬名上班族進行統計。本調查所定義的薪資，為合計本薪、津貼與獎金的全年支付總額，屬未扣除稅款與社會保險費的「稅前所得」（應領總額），且不包含通勤津貼等免稅項目。結果顯示，日本受僱者平均年薪為487萬日圓（約台幣98.3萬元），較前一年增加1.9%。若以性別來分，男性平均年薪達597萬日圓（約台幣120.5萬元），女性則為342萬日圓（約台幣69萬元）。

AI熱潮若退燒 東南亞、中日韓恐受傷最重 出口金融皆受衝擊

東協加三總體經濟研究辦公室（AMRO）警告，東南亞和中日韓位居全球AI供應鏈核心，金融市場也和AI投資愈來愈緊密相連，一旦AI熱潮崩跌，將比多數經濟體更易受創，衝擊可能從科技出口蔓延至資金流動和整體經濟。

全部收購遭拒 立邦砸13.5億美元改拿下阿克蘇東南亞澳洲建築塗料事業

日本立邦塗料控股（Nippon Paint Holdings）將以13.5億美元，收購阿克蘇諾貝爾（Akzo Nobel）在東南亞的裝飾塗料事業。立邦塗料原先爭取收購整個裝飾塗料部門，如今先拿下部分區域業務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。