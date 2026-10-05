多數日本人薪資竟低於平均！國稅廳揭真實薪情 7％高薪族拉高數字

據日媒LIMO報導，日本國稅廳日前公布2025年最新「民間薪資現況統計調查」，針對全日本民間企業任職滿一年的5,163萬名上班族進行統計。結果顯示，日本受僱者平均年薪為487萬日圓（約台幣98.3萬元），較前一年增加1.9%。若以性別來分，男性平均年薪達597萬日圓（約台幣120.5萬元），女性則為342萬日圓（約台幣69萬元）。本調查所定義的薪資，為合計本薪、津貼與獎金的全年支付總額，屬未扣除稅款與社會保險費的「稅前所得」（應領總額），且不包含通勤津貼等免稅項目。

不過，「平均數字」難以反映多數人的真實薪情。深入分析人數最多的薪資級距可發現，男性上班族占比最高落在「400萬至500萬日圓」（約台幣80.6萬至101萬元），女性則集中在「200萬至300萬日圓」（約台幣40.3萬至60.5萬元）。

值得注意的是，這兩個分布人數最多的區間即使取最高上限，都遠不及官方公布的薪資平均值。若不分男女，全體上班族人數最多的區間甚至僅有「300萬至400萬日圓」（約台幣60.5萬至80.6萬元）。

造成「多數人低於平均」的主因，在於少數高薪族群拉抬了整體薪資水準。男性中約有7.3%年薪突破1,000萬日圓（約台幣201.4萬元），更有0.6%超過2,500萬日圓（約台幣503.7萬元）。極端高所得者拉抬了整體薪資數字平均，也讓「低於平均」反而成為社會的多數常態。專家指出，民眾評估待遇時無須因未達平均而感到焦慮，對照整體級距分布，更能看清自己在職場中的實際落點。