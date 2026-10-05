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全部併吞不成 立邦改砸13.5億美元拿下東南亞澳州七市場塗料事業

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
立邦塗料發布新聞稿說，這次交易涵蓋阿克蘇諾貝爾在越南、印尼、馬來西亞、泰國、新加坡、巴布亞紐幾內亞和澳洲的裝飾塗料事業，共七個市場。路透
立邦塗料發布新聞稿說，這次交易涵蓋阿克蘇諾貝爾在越南、印尼、馬來西亞、泰國、新加坡、巴布亞紐幾內亞和澳洲的裝飾塗料事業，共七個市場。路透

日本立邦塗料控股（Nippon Paint Holdings）將以13.5億美元，收購阿克蘇諾貝爾（Akzo Nobel）在東南亞的裝飾塗料事業。立邦塗料原先爭取收購整個裝飾塗料部門，如今先拿下部分區域業務。

立邦塗料曾出價75億歐元（84億美元），打算收購阿克蘇用於住宅和商業建築的全部裝飾塗料事業。立邦塗料發布新聞稿說，這次交易涵蓋阿克蘇諾貝爾在越南、印尼、馬來西亞、泰國、新加坡、巴布亞紐幾內亞和澳洲的裝飾塗料事業，共七個市場，預計2027年年中前完成合併，屆時將有助提升獲利。

阿克蘇先前多次拒絕立邦塗料收購全部裝飾塗料事業之議，這次交易可說讓日本塗料取得部分成果，強化在東南亞和澳洲的事業，將當地得利（Dulux）品牌納入版圖。若以獲利計算收購價，日本塗料這次買下部分業務的出價，比先前收購整個事業時更高。

立邦塗料形容，這些事業「成長前景深具潛力，擁有健全的經銷網路、品牌知名度，以及製造和供應體系」。根據新聞稿，阿克蘇將保留工業及特殊用途塗料業務和全球企業服務部門的完整所有權。

立邦塗料周一東京早盤股價一度上漲1.7%，今年累計漲幅約12%。該公司將以銀行借款和現金支付收購款，不會發行新股。

立邦塗料和宣偉（Sherwin-Williams）先前尋求聯手收購這家荷蘭塗料業者遭拒，後來改為收購裝飾塗料事業，最終達成這次交易。

對阿克蘇而言，繼出售印度和巴基斯坦事業後，也透過這次交易，完成亞洲裝飾塗料事業的調整。

根據立邦塗料簡報，阿克蘇將出售的東南亞事業，2025年營收為2.91億美元，稅息折舊攤銷前獲利（EBITDA）為6,500萬美元，兩者均低於前一年。

阿克蘇表示，這次收購價相當於出售業務2025年稅息折舊攤銷前獲利（EBITDA）的21倍；立邦塗料則表示，約為2026年預估EBITDA的16倍。相較之下，先前遭拒的整個裝飾塗料部門收購案，出價約為2025年EBITDA的11.5倍。

立邦塗料表示，預期整合效益可支撐這項收購價格。透過共同採購、生產和物流、交叉銷售，以及降低管理費用，每年可節省相當於營收接近一成的成本。

正和艾仕得塗料系統（Axalta Coating Systems）合併的阿克蘇預估，扣除稅款及支付少數股東的款項後，將取得約10億美元淨現金收入。

東南亞 市場 諾貝爾

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