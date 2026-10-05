Rapidus傳攜17家設計業者搶訂單 台積電已有類似模式

美國總統川普日前在白宮召集Anthropic、Google、輝達、OpenAI等六大科技巨頭，簽下一份被他形容為「AI憲法」的自律協議。然而不久前，川普才稱AI威脅人類是一場騙局，輝達執行長黃仁勳也痛批末日論不負責任；另一邊，走在最前面的AI巨頭卻罕見聯手喊「放慢腳步」。是什麼壓力讓川普態度急轉彎？領先者高喊減速，究竟是真心擔憂，還是另有盤算？AI真的已經走到失控邊緣了嗎？

2026-10-05 09:00