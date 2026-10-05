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Rapidus傳攜17家設計業者搶訂單 台積電已有類似模式

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Rapidus於2022年成立，希望從設計到生產提供更完整的服務，強化先進晶片供應力。路透
Rapidus於2022年成立，希望從設計到生產提供更完整的服務，強化先進晶片供應力。路透

日本晶圓代工業者Rapidus將攜手17家晶片設計業者，協助客戶開發自有品牌的先進晶片，爭取更多訂單。台積電（2330）和三星已有類似合作機制，其中台積電的聯盟已有逾20家設計支援業者參與。

日媒報導，日本多數企業缺乏先進晶片設計人才，使Rapidus難以拓展客源。透過合作夥伴提供設計服務，技術經驗不足的企業也更容易開發自有晶片，用於汽車、生產機械等設備。

合作夥伴包括東芝旗下東芝資訊系統、大日本印刷、凸版，以及美國新思科技（Synopsys）和益華電腦（Cadence）、印度Infosys等業者。各家分別擅長邏輯、實體或結構設計等不同環節，可協助Rapidus因應各類客戶需求。

Rapidus於2022年成立，希望從設計到生產提供更完整的服務，強化先進晶片供應力。日本經濟產業省打算提供總計3兆日圓支援，推動日本在2027會計年度下半年量產2奈米晶片。

台積電 設計 晶片

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