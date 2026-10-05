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美財長：中國AI模型Kimi蒸餾洩漏解放軍武器計畫

中央社／ 華盛頓4日專電
圖為中國開發的KIMI模型。美聯社
圖為中國開發的KIMI模型。美聯社

美國財政部長貝森特在網路節目指出，中國AI界所謂的「產業蒸餾」只是比較好聽的說法，實為由美國模型盜取結果。中國AI模型Kimi有時還把解放軍武器計畫送回Anthropic，這些都是公開資訊可供討論。

美國網路媒體Axios專訪財政部長貝森特（ScottBessent）節目3日上線。貝森特認為AI不必然會出現泡沫，還指中國人工智慧聊天系統Kimi把解放軍計畫送回Anthropic。

貝森特表示，有關AI最擔心的是美國目前領先中國，不能失敗。如果中國領先美國，屆時狀況會很不一樣。從AI能力角度來看，這與中國如何使用有關，重要的是他們已願意討論。

他指出，目前美國AI持續領先，中國第2，其他（國家）被遠遠拋開。不少中國模型實力很強，在無規管限制下，約可達美國模型的8、9成，並向全球輸出。他與中國國務院副總理何立峰討論AI安全範疇，包括不可控的AI代理，和涉及虛擬、生化的非政府勢力。

貝森特進一步說，過去60天來，中方被喚醒了。他們之前可能不瞭解自己的AI開源模型有多強大，所謂的「大規模產業蒸餾」是比較好聽的說法，實為由美國模型盜取結果。當中有個模型叫Kimi，Kimi自認為是Claude，有時候還說就是Claude，這些現在都是公開資訊可以討論。

他說，Kimi把資料送回（蒸餾），這非常有幫助，有時還把解放軍武器計畫也送到Anthropic，中方於是瞭解這是威力強大的技術。

有關大規模AI投資及泡沫化的討論，他認為，AI是新時代，如同1990年代網路熱潮與辦公室現代化，在此之前還有全面電氣化、鐵路化與挖鑿運河。AI不必然會出現泡沫，因為有資金持續投入。

貝森特解釋，人工智慧不會泡沫化的原因與90年代（網路泡沫）不同，背後是超大規模雲端運算業者，還有最聰明及最成功人士參與，加上可能是史上首見，滿手現金的企業願用鈔票與資產負債表上的資產去投資，當中包括微軟（Microsoft）、谷歌（Google）及Meta等。

他強調，這些企業不是網路年代的pets.com網站，而是有營運模式的大型企業，跑在前面的OpenAI與Anthropic，營收成長都是前所未見的。

模型 武器 解放軍

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