油價開盤上漲！布蘭特觸及103美元 葉門代理人戰爭再起攸關沙國供油

國際油價今天（5日）開盤後上漲，因中東地區戰事再起，葉門內戰加劇。獲得沙烏地阿拉伯支持的葉門政府發動全面軍事行動，試圖奪回目前由伊朗支持的青年運動（胡塞）武裝組織控制的所有地區。

布蘭特原油12月期貨價格開盤後一度勁揚逾1%，突破每桶103美元，但稍後漲幅收斂，此前該合約上周已大漲近5%；西德州中級原油（WTI）則接近每桶92美元，稍後回到平盤附近拉鋸，小跌0.1%至每桶91.02美元。

現貨金價變動不大，盤初報每英兩4,145.00美元。

葉門總統領導委員會表示，已要求該國軍隊所有部門開始展開軍事行動。青年運動一直與葉門國內的對手交戰，同時也鎖定沙國能源基礎設施發動攻擊。

Sparta商品公司資深石油市場分析師June Goh表示：「管線、煉油廠及裝載設施仍容易遭到青年運動組織攻擊。」她指出，這將使沙國難以維持高產量，並透過紅海向市場供應石油。

葉門戰事的關鍵之一，將是掌控葉門西側、通往曼德海峽這個戰略咽喉的海岸線。青年運動組織近期發動攻勢並控制該地區，使沙國沿線航運面臨更高風險。這條航線一直是航運業避開爭議不斷的荷莫茲海峽的重要替代路線。

同時間，伊朗釋放訊號表示，已做好繼續與美國作戰的準備，同時也會推動談判。伊朗首席談判代表、伊朗議會議長卡利巴夫接受半官方媒體塔斯尼姆通訊社採訪時表示，除非伊朗提出的條件獲得滿足，否則荷莫茲海峽將持續關閉。

美國與以色列攻擊伊朗、引爆持續數月的衝突並推升全球通膨後，原油今年已大幅上漲。儘管中東地區的石油運輸量已逐步恢復至戰前水準，但航運風險仍然嚴峻，成品油市場也承受壓力。為壓低油價，七大工業國集團（G7）及其合作夥伴計劃進一步釋出緊急石油儲備。

此外，烏克蘭持續密集攻擊俄羅斯煉油廠，也進一步加劇成品油市場壓力。俄羅斯已將柴油出口禁令延長至10月。在最新一輪攻擊中，無人機擊中盧克石油公司（Lukoil）位於伏爾加格勒的煉油廠，以及薩馬拉地區一座大型輸油設施。

另一方面，主要石油輸出國組織與盟國（OPEC+）成員國周末同意，下個月維持原油生產配額不變，符合既有的增產路線圖。伊朗戰爭削弱OPEC+相關決策的影響，原因是部分成員目前的產量仍低於中東衝突爆發前的水準。