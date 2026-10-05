本周開盤前 五件國際事不可不知

中東戰火再起，布蘭特12月原油期貨漲破每桶103美元，延續上周近5%的漲勢；西德州原油則在92美元附近。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

中東戰火再起 布蘭特油價衝破103美元、伊朗堅持封鎖海峽

沙烏地阿拉伯支持的葉門政府下令全面展開軍事行動，奪回伊朗支持的胡塞反抗軍控制區。胡塞也持續攻擊沙國能源設施。

伊朗首席談判代表表示，德黑蘭準備一邊與美國作戰、一邊協商，荷莫茲海峽將持續關閉，直到伊朗的條件獲得滿足。

區域石油運輸量雖已回升、接近戰前水準，航運風險仍高，成品油供應也吃緊。七大工業國（G7）及夥伴計劃再釋出緊急儲備，抑制油價。OPEC+主要成員則同意，下月產油配額維持不變。

AI熱潮撐美股創高 美股選舉年也有光輝十月行情 但能源價格將左右一切

AI熱潮推升美股，大型科技股無懼美債殖利率攀至逾20年高點，但高獲利期待和中國大陸模型追趕，也使行情面臨考驗。

那斯達克100指數周五創新高，今年漲22%。彭博行業研究預估，科技業第3季每股盈餘增幅逾65%，成為支撐股價的關鍵。

那斯達克綜合指數漲1.2%，是三大指數中唯一周線收紅的指數。輝達漲1.3%，盤中創新高；費半大漲2.4%，台積電ADR漲近3%。

美債殖利率先跌後升，10年期升至5.276%；布蘭特原油仍居每桶102.25美元高檔。下周Fed會議紀錄將牽動升息預期，市場也將觀察AI行情能否擴散至更多類股。若通膨和殖利率居高不下，經濟卻轉弱，股債可能同時承壓。

歷史經驗提供若干期待。道瓊市場資料顯示，1950年以來，期中選舉年的10月是標普500平均表現最佳的月份，平均上漲3%，19次中有14次收高。CFRA統計也顯示，標普500自1945年以來第4季平均上漲4.2%，上漲機率達85%；期中選舉年第4季平均漲幅更達6.4%。

台積聯手馬斯克 評估協助Terafab在德州營運晶圓廠

台積電（2330）據傳正評估和馬斯克的Terafab合作，在德州營運晶圓廠。馬斯克3日在X回應：「目前僅在討論階段，但可能會有進展。」

獨立媒體人、前彭博科技專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）在電子報Culpium引述消息人士指出，最可能的方案是由台積電持有並營運新廠，SpaceX／Terafab入股、承諾採購；另一方案則由Terafab持有多數股權，台積電投入較少資金，提供技術和營運經驗。

馬斯克對此回應：「目前僅在討論階段，但可能會有進展。」

NVIDIA 創盤中新高 市值逼近6兆美元 還值得追高嗎？

輝達周五盤中創新高，收漲1.3%至233.95美元，市值約5.6兆美元。市場看好AI代理帶動晶片需求，加上輝達加碼1,500億美元買回自家股票，吸引投資人回流。

不過，晶片折舊年限和擔保價值仍有爭議。看空投資人貝瑞認為，科技業者延長折舊年限，使每年認列費用偏低，舊晶片也可能因新產品上市而跌價。輝達則表示，CUDA軟體平台可跨世代使用，新架構不會使既有GPU失去用處。這項爭論也牽動以AI晶片作為貸款擔保的融資安排。

連孫正義也憂心AI失控 美中模型測試差距縮至3%

AI能力快速提升，連一向看好這項技術的軟銀創辦人孫正義也對安全風險表示憂心，呼籲各國建立互信，共同控制強大AI模型帶來的威脅。

孫正義周日在京都表示，超級智慧若落入不當人士手中，可能變得「極度危險」。美國同日宣布，由17國合作運用AI加速科學研究，首批支持國不包括中國大陸。

與此同時，彭博行業研究指出，DeepSeek等大陸業者迎頭趕上，頂尖模型測試成績與美國的差距已從年初15%縮至3%，創歷來最小差距，也使美國能否長期維持AI技術優勢受到質疑。