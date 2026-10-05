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馬斯克：SpaceXAI將更名為SpaceXSI

中央社／ 舊金山4日綜合外電報導
馬斯克（Elon Musk）。（路透）
馬斯克（Elon Musk）。（路透）

在美國總統川普推動以超級智慧（SI）取代人工智慧（AI）後，SpaceX執行長馬斯克今天表示，將把公司旗下AI部門名稱由SpaceXAI更名為SpaceXSI。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）在X平台回應一位用戶關於是否會將SpaceXAI改名為SpaceXSI的提問時表示：「沒錯，我們會進行這項變更。」

截至發稿時，SpaceXAI的X帳號名稱尚未更改。馬斯克未提供有關名稱變更的進一步資訊，也未說明變更的預計時間表。

SpaceXAI沒有立即回應針對此一變更的置評請求。

川普上個月在聯合國大會發表演說時表示：「從這一刻起，美國所有的文件，且希望全世界的文件，都將改用更準確的『超級』（super）一詞來取代『人工』（artificial）。」

馬斯克 川普 人工智慧 超級智慧

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