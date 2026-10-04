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OPEC+召開會議 同意維持11月石油產量目標不變
石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）今天指出，已經同意維持11月石油產量目標不變，這跟市場預期相符，即是明年之前不太可能有進一步的產量政策調整。
路透社報導，OPEC+的7個主要成員國召開了簡短線上會議後，做出11月產量目標不變之決策。
OPEC+的7個主要成員國，包括沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、科威特、阿爾及利亞、哈薩克和阿曼。
由於美國與伊朗戰事持續造成原油出口中斷，波斯灣地區OPEC+油國產量一直遠低於目標，近幾個月來出口量在正常水準的60%至80%之間波動。
石油輸出國組織資料顯示，OPEC+的7個主要成員國8月每日產量為2500萬桶，相較7月增加63萬桶，但仍比2月的戰前數據還少了大約500萬桶。
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