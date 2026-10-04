OPEC+召開會議 同意維持11月石油產量目標不變

「月之暗面(Moonshot AI)」旗下的Kimi智能助手曾將敏感中國資料發送給美國人工智慧公司Anthropic，進行測驗，此事激發中國內部情資外洩的國家安全恐慌。財政部長貝森特(Scott Bessent)3日指出這一事件表明，中國已經意識到開源人工智慧的威脅，比他們想像的更大。他計畫要向中國提議建立兩國之間的AI安全通報機制，以應對這項尖端技術可能出現的安全問題，而他認為中國方面會同意該提議。

2026-10-04 14:29