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法債遭拋售 加重 ECB 壓力

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

近來法國公債殖利率飆漲，正加重歐洲央行（ECB）採取行動干預的壓力，可能被迫捲入法國的債市困境。

法國10年期公債殖利率相對於同天期德國公債殖利率的溢價幅度，已升至歐債危機來最高水準，使投資人日益揣測，法國債市要動盪到何種程度，ECB才會動用之前還沒用過的救市工具。

ECB則希望避免陷入這種處境，因為ECB在2022年義大利公債遭拋售時，設立了「傳導保護工具」（TPI），以因應會扭曲貨幣政策傳導的市場失序波動，但法國目前很難符合這些條件，因為法國的困境在於財政赤字未達目標和國內的預算僵局。

丹斯克銀行首席策略師克里斯蒂安森表示，鑒於法國的財政立場和政治不確定性，法德公債殖利率差會擴大很合理，但也增添了市場要推測ECB看法時的複雜度，若這些波動阻礙貨幣政策傳導，那就是ECB的工作，但若沒有，就不該干預市場。

ECB也希望避免留下協助融通政府赤字的印象。由於官員已表示，TPI只用於因應不合理的市場波動，因此若ECB是為了緩解市場對法國債務的擔憂，可能損害信譽。

另一個問題是，受中東衝突影響，歐元區通膨率逼近4%，若此時放鬆金融情勢，將與6月和9月的升息決策相矛盾。

ECB 債市

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