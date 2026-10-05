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雷諾插旗軍用無人機

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
法國汽車巨擘雷諾正利用百年來所錘煉的工業製造實力，跨界生產軍用無人機。（法新社）
法國汽車巨擘雷諾正利用百年來所錘煉的工業製造實力，跨界生產軍用無人機。（法新社）

法國汽車巨擘雷諾（Renault）正利用百年來所錘煉的工業製造實力，跨界生產軍用無人機，把擅長的量產技術與成本控制經驗，引入國防工業，以另闢營收來源，更將顛覆傳統軍工武器高價格、低產量的生態。

俄烏與美伊戰爭凸顯無人機在戰爭中的實用性，目前無人機多半由專業公司小批生產。若要加快更新速度，以更有競爭力的價格進行生產，車廠無疑能提供最適合的解決方案。

雷諾今年6月已與法國國防科技商Thales宣布合作，共同生產Toutatis無人機，並將目前的產量提高100倍，在產能滿載時能達到每月1,000架的生產能力，預計2027年開始投產。

已成立近130年的雷諾，採用的技術來自最熟悉的汽車業。該產業每年生產數千萬輛汽車，加上持續面臨各種危機，尋找新方式降低成本已是家常便飯。

雷諾執行長普羅沃斯特表示，和Thales合作不僅是為了分攤成本，也是要分攤複雜性。改良後的無人機零件將減少20%，螺絲等扣件將減少40%。Thales無人機系統總監艾圭羅表示，即使只是簡化無人機內部繁雜的配線，就足以帶來顛覆性的改變。汽車軸承等零件製造商Schaeffler，6月也與法國軍需品供應商和無人機製造商Delair簽署協議，將協助「非常迅速地提高」製造能力。

Schaeffler歐洲業務負責人特里烏萊爾表示，「我們不想重新發明輪子，只想重複利用我們所擅長的事物…以此開拓新領域」，「你需要一條有韌性的供應鏈、優質的產品，還需要良好的產能配置。從這個角度來看，這些都是我們汽車業數十年來一直在面臨的挑戰」。

歐洲各國都希望確保無人機能大量且快速生產。但相較於傳統彈藥，俄烏戰爭顯示無人機的軟體和技術，都需要頻繁升級以免過時，各國因而都不希望囤積太多無人機。

但汽車供應商和製造商對於大舉跨足軍工業，多半仍持謹慎態度，因為該產業能否如汽車般大規模量產，目前才剛要驗證。

無人機 俄烏 國防工業

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