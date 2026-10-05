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陸廠吃下全球六成訂單 日韓造船業找機器人救援

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本和南韓造船業者加速導入機器人，對抗大陸廠商。（美聯社）
日本和南韓造船業者加速導入機器人，對抗大陸廠商。（美聯社）

日本和南韓造船業者加速導入機器人，對抗大陸廠商，反映中國主導造船業，引發美國與盟國的警戒。

英國金融時報（FT）報導，日韓推動「智慧船廠」至關重要，因為這兩國都面臨勞力短缺加劇、未交貨訂單龐大，大陸廠商的低成本競爭加劇等；據船舶經紀商Clarksons，陸廠去年囊括全球63%造船訂單。

美國要降低對大陸商務和軍事造船的依賴，日韓也是關鍵。這兩國去年的造船訂單合計占全球不到40%，僅次於中國，並在製造液化天然氣（LNG）輪、潛水艇和船舶引擎方面擁有關鍵技術。

然而，有些專家表示，造船業被認為是最難自動化的製造業之一，大陸在開發和部署焊接機器人和智慧系統上已超越這兩國，日韓將面臨硬仗。首爾大學造船與海洋工程學教授禹鍾勳（音譯）表示，相較日韓，中國造船業更積極引進機器人，且速度更快。

HD現代三湖重工副總裁柳相勳（音譯）表示，「我們未來的競爭力和長期生存，取決於是否能開發出運用人工智慧（AI）和自主技術的多功能機器人」，「機器人有助彌補勞力短缺和保證產品品質」。該公司說，熟練的勞工雖然能更快完成個別作業，但機器人較能維持一致的品質與生產。

日本最大工業機器人製造商Fanuc，首次專門替造船商生產兩款焊接和塗裝機器人。日本造船業約僱有7.5萬名員工，Fanuc目標部署相同數量的機器人，以實現夜間營運。Fanuc常務執董安部健一郎表示，「造船商如今把自動化視為緊迫要務，並開始認真測試」。

造船業的終極目標是打造出幾乎完全只仰賴機器人的「黑燈工廠」（dark factory）。HD現代重工計劃利用AI、大數據和「數位孿生」技術，2030年前完全自動化部分生產線和建立一座小型黑燈工廠。但首爾大學的禹鍾勳表示，有些複雜作業仍需要靈巧的人手，許多造船程序要在五年內完全自動化十分困難。

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