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巴西大選膠著 股匯恐震盪

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

巴西總統大選首輪4日登場，無論結果如何，選後市場勢必會劇烈震盪，主要是選前民調顯示，兩位候選人勢均力敵，投資人在選前無法做出過於明確的押注，因此資產價格預料將隨結果出爐而大幅波動。  

投資基金Zaftra的共同創辦人莫拉指出，如果現任總統魯拉在首輪投票中領先超過4個百分點，將鞏固他在25日決選中的領先地位，可能對股市造成壓力，並對里爾帶來壓力。

若魯拉領先差距較小，甚至兩人平分秋色，情勢對挑戰者，也就是前總統波索納洛之子佛拉維歐．波索納洛來說相對更有利，可能帶動股市上漲，因為市場看好這位候選人能帶來財政改革，而這是市場希望見到的。  

CNBC報導，佛拉維歐較受金融市場與華爾街青睞，主要是他承諾將實施更嚴格的財政紀律。佛拉維歐民調原本一直落後，但近四個月急起直追、甚至後來居上，巴西股市隨之走高，可看出市場的喜好。

匯市方面，摩根大通預測，如果魯拉連任成功，里爾可能從目前的5.2左右續貶到5.5里爾兌1美元，反之則升到4.9。

80歲的魯拉正尋求第四度、也是最後一次擔任總統。他已警告選民，面對美國總統川普的壓力，巴西主權岌岌可危。

巴西 股匯 大選

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