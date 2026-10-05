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新興債表現 優於已開發國

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

面對近來全球債市賣壓湧現，新興債市的韌性卻優於已開發市場，主因為新興市場在經歷多年的痛苦改革後，再加上央行願意提前升息以因應通膨升高，已比許多開發中國家更能抵禦美債殖利率與美元走揚的衝擊，投資人因而押注資金撤離新興市場的威脅已經減輕。

過去一個月來，美國10年期公債殖利率從4.8%上升到5.3%，漲幅甚於南非、智利等大型開發中國家公債殖利率同期的升幅。基金經理人指出，新興市場的財政紀律已增強，各國政府處理疫後通膨升高的表現也令投資人放心，信譽良好。

摩根大通一項公債指數顯示，新興市場以本國貨幣計價的公債在去年上漲18%後，今年來截至8月底再度上漲3.5%。9月全球債市賣壓沈重，使該指數今年來的表現持平，但還是優於已開發債市同期的下跌4.5%。

摩根士丹利新興市場策略專家羅德表示，「美債殖利率升高與美元升值，使新興市場本幣公債與美元公債之間的強弱差距擴大；但新興公債震盪幅度有限，經濟基本面增強，加上兩者之間的殖利率差距持穩，因此新興公債只是報酬率下降，並未出現無序賣壓」。

今年來油價及通膨升高，已使多國央行維持國內利率不變，加上新興市場通膨率低於已開發國家，使新興市場本幣公債的實質殖利率相對偏高，脆弱度因而下降。

經理人指出，就財政信譽與經濟成長的角度而言，許多新興市場的情況優於已開發市場，兩者之間的公債殖利率差距已經縮小。

一些投資機構聚焦於一些利基型的新興債市，例如油藏豐富且利率超高的邊境市場。摩根大通新推出的邊境市場本幣公債指數顯示，該指數今年來上升7%-8%，以奈及利亞及哈薩克等石油出口國的債市最強，貨幣也對美元升值最多。

公債 債市 殖利率

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