貝森特： AI風險危言聳聽

美國財長貝森特批評，一些科技大咖示警人工智慧（AI）對人類存亡的風險，根本是危言聳聽，一點幫助也沒有，從而呼籲業界自我監管，並端出解決方案。他還表示，將尋求透過與中國大陸建立雙邊通報機制，以降低風險。

貝森特在Axios於3日上架的專訪說：「我們必須為各種情況做好準備，但另一方面，AI領域的一些人只會危言聳聽，卻拿不出解決方案，根本算不上是領導者」，「實驗室裡的人必須擔起責任」，「我認為這些實驗室也已開始接受這種想法」。

Anthropic與OpenAI的執行長、和微軟共同創辦人蓋茲，紛紛警告AI模型帶給人類的風險愈來愈高，但美國總統川普反駁認為這些說法都是「騙局」。

貝森特也表達類似看法，並表示，美國將尋求透過與中國大陸建立雙邊通報機制，就嚴重事件共享警報，幫助兩國政府在AI問題升級或蔓延至全球之前有所因應。