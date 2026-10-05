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川普成立超級智慧小組「確保美國領先」 主席：120天內完成報告

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電
美國總統川普4日宣布成立「超級智慧小組」（SIF），，確保美國的全球領先地位。（法新社）
美國總統川普4日宣布成立「超級智慧小組」（SIF），，確保美國的全球領先地位。（法新社）

美國總統川普4日宣布成立「超級智慧小組」（SIF），並指派國家情報總監克雷頓（Jay Clayton）擔任主席，將與聯邦政府合作，「確保美國繼續領導全球超級智慧」。

川普在自家社群平台Truth Social發文表示，SIF將與消費者、公共利益團體、宗教組織、基礎建設供應商、產業領導商交流，結果直接呈報給他與白宮幕僚長威爾斯。川普9月29日已簽署行政命令，要求聯邦部會把人工智慧（AI）改稱為「超級智慧」（SI）。

克雷頓受稍早接受美媒訪問時表示，該小組將在120天內完成報告，評估AI的風險與契機，以決定聯邦政府的責任所在，「無法搶得第一的風險很高」。

他指出，一旦美國無法保持領先，已知與未知風險均隨之升高，尤其是來自對手的風險；反之，若美國能取得領先，就更有能力代表美國人民因應這些風險。

根據超級智慧小組的章程，該小組將負責辨識超級智慧可能帶來的威脅與機會，研擬因應方案，同時避免過度監管、或法規遭利益團體綁架，抑制創新與競爭。該小組也將檢視現行法律，以及系統遭駭、被破解或出現安全漏洞時，政府現有的通報與應變機制，並評估國會是否有必要採取進一步行動。

特別小組將設三名副主席。其中，國防部研究與工程次長麥可（Emil Michael）負責與AI企業協調；人事管理局局長庫波爾（Scott Kupor）負責與關鍵基礎設施業者及其他產業利害關係人聯繫；聯邦貿易委員會主席佛格森（Andrew Ferguson）則負責消費者利益，以及宗教、兒童、隱私、言論與結社自由等相關議題。

官員也透露，特別小組將與產業合作辨識風險，但不會取代企業自律機制。但質疑者指出，近來OpenAI等公司的入侵事件，顯示這項新技術正以驚人速度進步，光靠自律並不夠。

川普 白宮 總監

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