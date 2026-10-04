OPEC+決定維持11月產量目標不變

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）主要成員國4日同意，11月石油總產量目標維持不變，因中東衝突持續， 抑制OPEC+石油產量。

沙烏地阿拉伯與俄羅斯等七個主要成員國的代表，4日在舉行視訊會議後發表聲明宣布，11月將維持現有產量目標不變。OPEC+之前已暗示今年底前將暫停增產，

截至8月止，OPEC+已連續六個月提高產量目標，但僅具象徵意義，因為美伊戰爭衝擊波斯灣地區的石油產量。但此舉可能有助各國在戰爭消退之後，立刻就能增產石油。

OPEC+的聲明也指出，七國小組將於11月1日再次召開視訊會議，對12月的產量目標做成最終決定。

OPEC+下一項重要決定，在於是否將產量目標恢復到2022年減產之前的水準。至於明年的產量決策，將在11月29日舉行的全員部長會議上敲定。