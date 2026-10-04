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南韓至少七家金融業者遭駭、客戶個資外洩 李在明要求徹查

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓總統李在明。歐新社
南韓總統李在明。歐新社

南韓至少七家金融機構上周至少遭遇駭客疑似以人工智慧（AI）工具輔助所進行的攻擊，並通報客戶個資外洩，促使南韓總統李在明4日下令徹底調查，金融監管當局也與產業代表召開緊急會議，研商對策。韓國電力公社（KEPCO，簡稱韓電）同日也通報員工個資外流，顯示這起風暴範圍持續擴大。

韓亞銀行、新韓銀行、BNK釜山銀行及KB國民銀行近日都通報遭駭客攻擊，客戶個資外洩，新韓銀行約2.5萬名客戶的資訊外洩，韓亞銀行發現89名客戶的資訊外流，隨後Welcome儲蓄銀行4日也確定有企業客戶資訊外洩，被駭走的資料估計約有2,200筆，包括企業名稱、企業聯絡人姓名、電子郵件地址及電話號碼等。

迄今已有七家金融業者揭露個資外洩，其他還包括藝加藍儲蓄銀行（Yegaram）與現代資本，這些攻擊事件都未影響網路與行動銀行服務，迄今也還沒證實造成金錢損失。友利銀行及NH農協銀行也成為駭客攻擊目標，但這兩家銀行都成功阻止了未經授權的系統存取行為，沒有客戶資訊外洩。

李在明4日聽取事件報告後，指示有關官員「要以嚴肅的態度面對此事，竭盡全力進行徹底調查並制定對策」。

金融服務委員會（FSC）主席李億遠與金融監督院（FSS）院長李燦鎭，4日也召集受影響金融企業的負責人開會，檢討損害情況及應對體制。李億遠表示，短時間內發現多個領域有多個安全弱點，目前看來尚未有可被用於未經授權付款的敏感資訊外洩，敦促金融業維持「最高程度的警戒」。

分析師表示，駭客似乎運用開源碼的自動化安全檢測工具「ARTEX: AI自主滲透測試系統」輔助攻擊。

韓電4日也表示，約2.4萬名員工的個資已外流，並被放到外部網站上，包括姓名、職稱及電話號碼，成為最新一家個資外流事件受害者。韓電表示，還在確認這起事件的肇因，但似乎和金融業近來遭遇的AI相關駭客攻擊無關，客戶資訊則存在另一個系統，未被入侵。

南韓 個資 李在明

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