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南韓多間銀行遭駭客攻擊 AI疑似成為幫手
南韓新韓銀行、KB國民銀行、韓亞銀行等7家金融機構近期接連遭到駭客攻擊，其中新韓銀行更有多達2萬5000名客戶個人資料外洩。韓聯社4日報導，南韓金融監管機關發現，多起金融機構資安事件中出現相同攻擊者的IP位址，研判攻擊者可能利用人工智慧（AI）工具進行自動化大規模攻擊。
報導指出，攻擊者可能利用AI工具不斷更換IP位址，持續對多家金融機構發動攻擊。新韓銀行提交給國會的資料顯示，在該行的駭客攻擊事件中，攻擊者使用了來自南韓、美國、日本、香港、新加坡、越南、泰國及英國等地的IP位址。
此次遭到攻擊的7家金融機構，包括新韓銀行、KB國民銀行、韓亞銀行、BNK釜山銀行、睿佳藍儲蓄銀行、Welcome儲蓄銀行及現代信用卡。
負責金融機構監督與檢查的南韓金融監督院也向約500家金融企業傳達攻擊IP及網路安全注意事項，要求各金融機構進行緊急檢查，包括確認外部暴露的資訊科技資產與服務、強化資安防護，以及確認相關攻擊IP是否已遭封鎖等，以防止類似事故再次發生。
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