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馬克宏：中國攻擊歐洲市場 巨額補貼企業不可接受

中央社／ 馬德里4日綜合外電報導
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。美聯社
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。美聯社

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日前往西班牙進行國是訪問，期間他呼籲歐盟要更好地保護自身市場並加強戰略自主權，特別是面對來自中國的競爭。

法國國際廣播電台（RFI）報導，馬克宏造訪西班牙時出席一場經濟論壇，他發言談到歐洲經濟令人擔憂的現狀，且主張在創新、能源、融資及貿易政策等領域採取聯合應對措施。

他特別提到中國問題，稱歐洲人對於評估中國競爭給歐洲經濟帶來的影響，「集體反應遲緩」。

馬克宏強調，目前歐盟與中國之間貿易逆差高達每天大約10億歐元，如果這種趨勢持續下去，將推進歐洲去工業化，並加深對於北京當局的依賴。

他說道：「中國正攻擊我們本土市場，機床、汽車等領域，之前已經在化工領域這樣做了，因此正在摧毀我們的工業基礎。」

馬克宏表示：「這部分是因為中國在創新方面表現出色…另一部分也是因為中國對其企業的補貼遠高於我們，是經濟合作暨發展組織（OECD）平均水準8倍，這不可接受。」

馬克宏還說：「我們歐洲人過去太天真，為了能與其他市場進行貿易，我們敞開大門。然而現實情況是，我們在那些市場，尤其是龐大的中國市場，業務量其實少得可憐。」

至於中國企業在歐洲市場以超低價格銷售產品，馬克宏譴責這些傾銷行為。

馬克宏呼籲歐盟要多加利用保障措施條款，加快調查進程，並實現貿易防禦工具的現代化。

馬克宏指出，「為此，我們必須進行創新、簡化流程且提供資金，同時也必須予以保護」，還稱「中國的攻勢正在加速」。

他更談到稀土和關鍵礦產，強調如果歐洲產業繼續依賴中方供應，就無法增強自身的戰略自主權。

馬克宏 歐洲 補貼

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