洛克希德馬丁爭逾3千億運輸機大單 擬擴大印度產能

印度打算花105億美元（約新台幣3341億元）買60架中型運輸機，以汰換空軍老舊機隊，洛克希德馬丁公司（LockheedMartin）表示，若該公司拿下標案，將擴大與印度公司的合作，拉高在印度的產能。

印度時報（The Times of India）指出，印度空軍機隊老舊，這次希望採購新型運輸機，將機隊現代化，並將老舊飛機替換掉。

根據標案內容，印度計畫斥資105億美元，採購60架中型運輸機，目前至少有5家公司競標，這次印度希望採購的新機是能載重18到60噸，能在高海拔或簡易機場就能起飛的機種。5家目前投標的公司都是印度公司，但預料都將與國外公司合作。

洛克希德馬丁公司全球業務發展與策略資深副總裁譚尼（Dan Tenney）告訴印度新聞信託社（PTI），該公司長期與印度的塔塔（Tata）合作，生產C-130J運輸機的尾翼和相關零組件，這次若拿下標案，也會加強在印度生產的量能。

洛克希德馬丁公司和塔塔合作，在印度海德拉巴（Hyderabad）的產線負責生產全球C-130J所需的零組件。

依照目前的計畫，洛克希德馬丁若成功拿下訂單，將交付12架新機，然後其他48架在印度製造，該公司也提議將印度空軍現有的12架C-130J升級，讓印度未來能有一個含有72架具先進配備的機隊。

印度經濟時報（The Economic Times）指出，印度空軍目前的C-130J機隊主要任務是在拉達克（Ladakh）地區執行高海拔作戰任務；另外，曾在尼泊爾洪災時執行人道救援任務，2023年也曾到蘇丹撤回印度公民。