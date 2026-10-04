快訊

早餐別只喝一杯咖啡！醫師推薦搭配3種高蛋白食物飽足感更持久

蔣萬安戳破沈伯洋偷換概念 「請問要在哪設社區中心發放毒品？」

陸軍實戰訓練「炸橋」阻敵 特戰引入美軍精準爆破技術

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳嫁女兒了！李在鎔致詞意外說溜嘴 還揭1巧合

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
輝達執行長黃仁勳長女黃敏珊。路透
輝達執行長黃仁勳長女黃敏珊。路透

輝達執行長黃仁勳9月28日在美國紐約獲頒2026年范佛里特獎，三星電子會長李在鎔出席致詞時談到與黃仁勳的多年交情，意外透露黃仁勳長女黃敏珊（Madison Huang）近日完成終身大事。

韓國經濟日報與東亞日報報導，當晚韓美協會（The Korea Society）在紐約舉行年度晚宴，表彰黃仁勳在人工智慧（AI）、半導體創新及強化韓美關係方面的貢獻。范佛里特獎（Van Fleet Award）由韓美協會1992年設立，以紀念協會創辦人、韓戰退伍將領范佛里特（James A. Van Fleet）。三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源都到場祝賀黃仁勳。

李在鎔致詞時拿自己與黃仁勳的交情開起玩笑，細數兩人有3個共同點。第一，三星與輝達都在AI領域大舉押注；第二，兩人都有一個叫Madison的女兒；第三，兩人都使用三星Galaxy Z Fold8。這番話逗得現場笑聲不斷。

當晚李在鎔女兒李元珠與黃敏珊並肩而坐，而李元珠的英文名字同樣叫Madison，兩人面前名牌分別寫著「Madison Lee」與「Madison Huang」。兩人在活動期間不時以英語交談，互動相當熱絡。

談到女兒時，李在鎔突然提起黃敏珊近況，表示她在兩天前完成終身大事，並當場向她送上祝福，邀請現場來賓一起鼓掌。

有關黃敏珊婚訊，目前主要來自李在鎔當晚的公開祝賀，黃仁勳本人與輝達截至目前尚未針對婚訊發布正式聲明。

黃敏珊目前擔任輝達Omniverse資深總監，並參與公司全球業務。

李在鎔女兒李元珠則出生於2004年，今年6月取得芝加哥大學學位，過去曾在高通（Qualcomm）等科技企業及非營利組織實習。這次也是她少見陪同父親出席與商業相關的正式活動，當晚除了與黃敏珊相談甚歡，也和多名韓美政商界人士交流、合影。

黃仁勳 李在鎔 女兒 輝達 三星電子

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

教宗良十四世公開點名黃仁勳！質疑低估AI失控風險 網酸爆：管太寬？

輝達買庫藏 1,500億美元上膛

美媒：川普擬任命國家情報總監克雷頓擔任「AI沙皇」

老婦住院連打給3女兒都沒接 主播目睹心酸一幕…網嘆：家家有本難念的經

相關新聞

黃仁勳嫁女兒了！李在鎔致詞意外說溜嘴 還揭1巧合

輝達執行長黃仁勳9月28日在美國紐約獲頒2026年范佛里特獎，三星電子會長李在鎔出席致詞時談到與黃仁勳的多年交情，意外透露黃仁勳長女黃敏珊（Madison Huang）近日完成終身大事。

華爾街造市商城堡證券：3理由讓美股Q4漲勢可期

美國股市近幾個月來暗潮洶湧，標普500指數第3季勉強上漲2%，令投資人氣餒。但華爾街策略師認為，市場經過9月的調整後，第4季展望看俏。

OpenAI前工程師：AI業應效法核電廠採多重安全防護

又一名OpenAI前員工加入要求加強人工智慧（AI）安全的呼籲行列。該公司前工程師羅賓森撰文指出，AI產業應效法航空或核...

美股10月漲相佳！歷史經驗 選舉之前標普走揚機率高

美國就業成長不如預期，降低市場對本月升息的押注，激勵美股2日收高，費半大漲2.4%。但美債殖利率先跌後升，油價仍居高檔，本周公布的聯準會（Fed）9月會議紀錄將是觀察重點。歷史經驗則為10月提供期待，因標普在過去期中選舉年的10月表現強勢，平均上漲3%。

台積電聯手馬斯克 評估協助 Terafab 在德州營運晶圓廠

獨立科技新聞記者高燦鳴引述消息人士指出，台積電正評估和馬斯克的超級晶圓廠Terafab合作，協助後者在德州營運晶圓廠，但合作方式尚未定案。馬斯克隨後在X上證實雙方正商討此事。

記憶體荒 三星新旗艦機漲定了！價格上調70至100美元

外電消息傳出，手機品牌大廠三星明年初即將推出的全新旗艦機Galaxy S27系列很可能因記憶體缺貨、漲價的因素而再次全面上漲，且漲幅將因手機儲存容量不同而差距更大，凸顯明年手機成本壓力仍難以趨緩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。