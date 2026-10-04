福斯模組化生產風險 一顆螺絲腐蝕波及全球460萬輛車

德國汽車大廠福斯因轉向系統螺絲腐蝕，召回全球約460萬輛車。德媒調查指出，一顆螺絲之所以波及數百萬輛車，與福斯旗下不同品牌及車款大量共用零件有關，使這項降低成本的生產策略受到關注。

德國產經媒體「商報」（Handelsblatt）取得福斯（Volkswagen）向美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）提交的召回文件，追查這起大規模召回事件，發現問題核心是一顆轉向機固定螺絲。

這顆螺絲可能因水氣侵入逐漸腐蝕，最終導致螺絲頭斷裂，最嚴重恐影響車輛轉向。根據德國聯邦汽車運輸管理局（KBA）資料，單是福斯品牌全球就有約216萬輛車受影響，其中德國近90萬輛；若計入其他集團品牌，全球召回規模約460萬輛。

此次召回不只涉及福斯品牌，也影響集團旗下斯柯達（Skoda）、西雅特（SEAT）及奧迪（Audi）Q3。保時捷（Porsche）及較大型奧迪車款因採用不同技術平台，不在召回範圍。

商報分析，一顆螺絲之所以能波及不同品牌與數百萬輛車，與福斯長年採行的模組化生產方式有關。

福斯旗下數十款燃油車採用「模組化橫置引擎平台」（MQB），透過統一部分車輛設計與零件規格，讓不同品牌、車款共用零件及生產技術，以降低研發及採購成本。

商報指出，共用零件雖能降低研發及採購成本，但一旦單一零件出現缺陷，也可能讓問題擴及更多車款。

面對汽車市場競爭加劇，福斯正推動大規模重整，透過整合旗下品牌的研發、生產及採購，減少重複投資、提高規模效益。

商報根據福斯內部人士透露指出，福斯管理層已宣布，未來將更進一步增加不同車款共用的零件數量。

商報取得的文件也顯示，福斯早在2024年10月就收到首起相關案例，當時一輛車出現螺絲腐蝕，造成螺絲頭及轉向機殼體破裂。2025年8月及12月又陸續出現類似案例。

福斯表示，初期只有少數案例可供分析，公司持續進行技術調查及風險評估。直到今年9月，福斯與奧迪的產品安全委員會認定可能存在安全缺陷，隨後決定啟動召回。