華爾街造市商城堡證券：3理由讓美股Q4漲勢可期

美國股市近幾個月來暗潮洶湧，標普500指數第3季勉強上漲2%，令投資人氣餒。但華爾街策略師認為，市場經過9月的調整後，第4季展望看俏。

華爾街造市商城堡證券（Citadel Securities）股票與衍生性商品策略長魯伯納表示，美股9月走勢震盪起伏，正好給市場亟需的重新調整：投資人降低股票曝險和槓桿、散戶活動降溫、聚焦演算法的基金賣出，估值也已壓縮。

城堡證券自稱經手美國股市35%的交易量，以市占率而論是全美最大造市商。

魯伯納說：「現在環境開始改變了。9月是重新調整，第四季是重新補貨。」

三大理由 美股Q4漲勢可期

他舉三點說明美股第4季看漲。首先，市場焦點即將轉向企業盈餘，而即將開鑼的財報季表現可望十分亮麗。他說，標普500企業第3季每股盈餘（EPS）據估計已比過去兩個月提高2.2%，優於2000年以來同階段的平均下滑1.9%。據此推算，第3季EPS年比增幅可達27%，相較於今年第1季的20%和第2季的32%。

隨著盈餘勁增，股價本益比倍數已下滑。標普500指數目前的預期本益比為19倍，比2026年高點降了15%，且大致與10年平均值相符。科技股估值拉回幅度更大。

其次，季節性因素也有利於美股年底上攻。魯伯納說：「9月市場受石油、利率和地緣政治因素主導。但盈餘和個別企業基本面因素，即將重拾主導地位。」

換言之，季節性因素提供另一個看多美股後市的理由，「把逆風轉化為順風」。統計數據顯示，自1930年以降，標普500指數在期中選舉年的第4季，平均上漲5.6%，幾乎是所有年頭平均漲幅（2.9%）的兩倍。

但未必呈現直線上漲型態。1930年以來總計23個期中選舉年，美股在其中14年的10月份觸及第4季低點，但年尾出現的漲幅平均從這些低點翻揚10%。由此看來，10月提供波動性，也是年終漲勢的切入點。

第三個理由是：買家回籠。一些股市大買家在止於9月的這幾個月買盤縮手，如今進入第4季，有更大的空間加碼持股。例如，目前美企大多處於財報發布前的靜默期，但10月15日將開始啟動股票回購期。魯伯納說：「從那以後，企業在財報季期間回購股票動能應會逐漸增強，並一路加速至11月，也就是往年企業執行庫藏股最活躍的月份。」

散戶買盤也蓄勢待發，繼9月沉潛後，再度積極買進股票和選擇權。他說，這些個別投資人「在過去四年期間，每年9月到10月的現金活動都增加，平均約增加8%；過去三年，選擇權活動平均增加15%左右」。

魯伯納所謂的「系統性」交易員（通常指根據量化模型從事電腦化、演算法交易者）近來已明顯降低股市曝險，如今持有的部位已降到2024年來底部20%區間，而且是4月來首度低於「中立」。