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富士電機革新冷卻技術 宣稱可節能85%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

日本最大自動販賣機製造商富士電機（Fuji Electric），在重新改良冷卻技術後，為人工智慧（AI）資料中心伺服器打造出一套更節能的冷卻方式，宣稱可降低85%的能源消耗。

這項技術源自2011年福島核災後降低自動販賣機耗電的技術改良。富士電機表示，研究團隊在2015年開發出採用二氧化碳冷媒的噴射器，不再需要壓縮機，可節省20%的能源。

多數冷卻系統仰賴壓縮機，以大量電力將冷媒轉化為高溫高壓氣體。富士電機則利用廢熱，驅動冷媒通過特殊精密設計的噴嘴，藉流體運動提高壓力。這項技術初起設計來冷卻汽水、茶和咖啡，但最終因安裝成本太高，未能導入價格僅數千美元的自動販賣機。

在此同時，資料中心冷卻市場逐步轉向直接液冷系統，而富士電機的技術可應用於這類系統，可望找到新用途。伺服器冷卻約占資料中心能源消耗三至四成，為擅長空調與冷凍技術的日企帶來龐大商機。

富士電機目標在2030年前，向資料中心銷售逾100億日圓（6,100萬美元）的噴射器系統，目前該公司每年資料中心相關零組件銷售額約達1,000億日圓。受惠AI基礎設施題材及能源零組件業務獲利改善。不過，高盛分析師原田亮（音譯）對富士電機能否打入美國資料中心市場表示懷疑。

富士 福島核災 日本

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