華爾街將迎來夜未眠時代 每日交易23小時、每周五天

數十年來，美國證券交易所每到夜晚就熄燈，市場交易停止數小時。今年12月起，華爾街將迎來夜未眠時代——轉向「23/5」制（每日交易23小時、每周五天）。

那斯達克、NYSE Arca、24X National Exchange和Cboe EDGX等大型交易所已草擬計畫，在正規交易時段外，增加紐約時間晚上9點到凌晨4點的時段，預定12月6日起實施。這是為因應外國投資人的需求，並與打破華爾街交易窠臼的加密幣和預測市場競爭。

隔夜交易行之多年，主要透過另類交易系統進行，但占總交易活動比率極微。美國證管會（SEC）資料顯示，第2季隔夜交易僅占股票總成交量1%，但比一年前激增358%。

支持者主張，「23/5」交易將排除時區障礙，讓外國人更容易在美國市場交易。懷疑者則擔心流動性低，以及買價與賣價差距大恐升高交易風險。

Crisil Coalition Greenwich分析師伊索普表示，機構投資人最擔心延長交易時段的市場品質，營運和人員配置問題倒是其次。

去年交易員意見調查發現，市場參與者並不熱烈期待全天候交易股票，因為非正規時段可能交投清淡、流動性低且買賣價差大，加劇營運風險與複雜性。但2025下半年調查顯示，交易員變得認為勢在必行，尤其監管當局也有此意。

機構投資人大致仍在觀望。Themis Trading股票交易主管薩魯濟說，機構投資人「沒興趣在流動性低、價差大的市場交易，因為波動可能劇烈」，但證交所或許押注基礎設施一到位，機構投資人的需求就跟著來。

那斯達克和紐約證交所（NYSE）目前核心交易時段是美東時間早上9點半到下午4點，一周交易五天。外加盤前與盤後時段供特定類型的交易，最早凌晨4點開始，盤後則從下午4點到晚上8點。