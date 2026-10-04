阿里AI數據中心進駐西國 歐洲布局最新一步

阿里巴巴集團已與西班牙清潔能源生產商Solaria洽談，Solaria可能為阿里在西班牙的一座數據中心供電。這是阿里在歐洲推進AI布局的最新一步。

另外，阿里巴巴上周宣布，將在未來12個月內首次在芬蘭和荷蘭設立雲區域，並擴大在德國和法國的數據中心布局。這些舉措將使阿里巴巴與亞馬遜和微軟等公司展開直接競爭。

彭博報導，知情人士表示，阿里已與Solaria進行初步磋商。目前考慮中的Solaria發電設施位於普埃爾托利亞諾 （Puertollano），距離馬德里以南約240公里。這項擬使用可再生能源的計畫仍處於初步階段，推進程度不及阿里近期宣布的其他歐洲數據中心項目。阿里也與其他潛在電力供應商進行接洽。

阿里巴巴是大陸在數位基礎設施領域投資最為積極的企業之一。該公司去年公布一項為期三年、規模達530億美元的人工智慧投資計畫，此後並持續釋出將進一步擴大資本支出的訊號。近年來，大陸在西班牙的投資持續增長，涵蓋汽車、電池到再生能源及物流等。