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宇樹股價腰斬 小摩喊減碼！未來還有可能出現三成的跌幅

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
宇樹科技股票上市後跌跌不休。圖為宇樹機器人在中國—東盟博覽會上演出。新華社
宇樹科技股票上市後跌跌不休。圖為宇樹機器人在中國—東盟博覽會上演出。新華社

宇樹科技上市後股價跌跌不休，今年8月19日上市發行價人民幣150.8元，首日開盤即衝至人民幣1,100元，較發行價暴漲629%，但隨後股價持續回落至9月30日的人民幣450元，較首日高點跌掉59%。

國際投行摩根大通（小摩）發布最新報告，首次提到宇樹科技即給予「減持」信評，並設定2027年12月目標價300元，相較9月30日的收盤價人民幣450元，顯示小摩認為未來還有可能出現三成的跌幅。

時間點也很巧。9月初美媒「The Information」、9月下旬路透先後報導，大陸官方透過非正式「窗口指導」放緩人形機器人企業IPO，原因指向的正是宇樹上市後的股價波動。然而大陸證監會至今沒有回應。

財通社報導，宇樹科技於8月19日上市，發行價人民幣150.8元，首日開盤即衝至人民幣1,100元，較發行價暴漲629%，市值一度達人民幣4,449億元，新股中籤者若能在最高點賣掉，獲利高達人民幣47萬元。

但隨後股價持續回落，9月30日收盤較首日高點跌去59%，市值蒸發約人民幣2,600億元。

摩根大通在報告中稱，對人形機器人行業長期前景仍持建設性看法，並認可宇樹的硬體平台與先發優勢。但摩根大通認為，當前估值已充分反映「完美執行」預期，人民幣450元對應2027年預測市銷率（股價營收比）約46倍，而人民幣300元目標價對應約30倍。報告直言，它減持的是價格，不是公司。

不過，野村給予「買入」、目標價人民幣370元；建銀國際按32倍市銷率（股價營收比）估算，對應市值約人民幣1,090億元。十一長假前人民幣450元的收盤價，仍高於多家外資目標價。

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