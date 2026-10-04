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記憶體成本上漲 Google 平價機調升100美元

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

Google將已上市七個月的旗下平價智慧型手機Pixel 10a起跳價調漲100美元，達到599美元，成為記憶體成本上漲推升舊機型售價的最新例證。科技新聞網站9to5Google率先報導此次漲價。

Pixel 10a近日才被發現日本售價突然調漲，Pixel 10a 128GB版本從原本79,900日圓漲至92,800日圓，256GB則從94,900日圓調高至107,800日圓，如今在美國，128GB版本從499美元提高至599美元，256GB也從599美元漲至699美元。

記憶體晶片短缺持續延燒，並衝擊整個消費性電子產業，導致智慧手機價格攀升。

上周，三星電子將Galaxy S26系列多款手機售價調漲100美元。

蘋果公司（Apple）9月發表的 iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max的售價，起跳價分別為1,199美元及1,299美元，較前代機型提高100美元，且出現舊機也同步漲價。

Pixel 10a相較於2025年的Pixel 9a升級幅度有限，搭載的是Google兩年前推出的Tensor G4處理器。

與此同時，該公司的旗艦Pixel 11系列裝置則採用Google最新晶片Tensor G6，在硬體規格與相機性能上有顯著提升。Google於8月推出Pixel 11系列新機時，產品售價均較上代產品調漲了100美元。

Google 256GB Apple

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