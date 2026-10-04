聽新聞
0:00 / 0:00

星巴克進軍新疆！兩家店上月底開業 美議員開轟

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
星巴克進駐新疆知名景點國際大巴扎的非遺旗艦店並取名為「星巴扎」。巴札是維吾爾語「市集」的意思。新華社
星巴克進駐新疆知名景點國際大巴扎的非遺旗艦店並取名為「星巴扎」。巴札是維吾爾語「市集」的意思。新華社

國際連鎖咖啡巨頭星巴克近日首度進軍新疆並連開兩間門市，獲大陸官媒高調報導，但此舉招致美國國會議員及人權團體批評，直指星巴克「道德破產」、無視當地人權狀況。

綜合新疆日報、烏魯木齊晚報報導，星巴克在標誌性景點國際大巴扎的非遺旗艦店、烏魯木齊天山國際機場店，9月29日同步開業，這是烏魯木齊2026年重點招商引進項目。新華社英文版等官媒亦高調報導，稱其持續擴張，反映外國品牌在大陸不斷增長的市場尋找機會。

報導表示，星巴克首度進駐新疆，將咖啡文化與新疆民俗深度融合。其中機場店以「絲路驛站」為主題；大巴扎店「星巴扎」則是星巴克中國首間非遺旗艦店，聚焦非遺沉浸式體驗，融入民族樂器等元素。兩間門市更推出新疆限定產品，將新疆石榴、奶皮子等地域食材融入咖啡。

星巴克中國執行長劉文娟在聲明中表示，進入新疆意味著星巴克門市網絡的進一步擴張，與新疆顧客建立長久連結。星巴克目前在中國擁有超過8,000間門市，過去一直未進駐新疆。今年4月，星巴克引入博裕資本並轉為合資營運後，立下擴店至2萬間的目標，在未涉足的地區開設新店是一大戰略方向。

然而，此舉引發美國政界及團體批評。美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）1日批評，這是一個「道德破產的決定」，呼籲星巴克立即改變做法，關閉門市。

人權倡議團體「世界維吾爾代表大會」批評，星巴克在新疆開設門市，「再度選擇無視當地嚴峻的人權情勢」。「人權觀察」亞洲區副主任王松蓮稱，當地「仍有數十萬維吾爾人被拘押」，星巴克門市出現在新疆是迎合中共敘事。

路透引述大陸外交部回應，指美方關於新疆存在壓迫的指控是「徹頭徹尾的謊言」，稱新疆享有「社會穩定、經濟發展、民族團結和宗教和睦」。報導也提到，星巴克發布的照片顯示，門市標誌僅有中英文，無明顯維吾爾語標識。

星巴克 新疆 議員

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

星巴克開進新疆是「道德破產」？ 中媒：又炒作涉疆謊言

星巴克新疆門店開張 美眾議員斥「道德淪喪」

普亭表態中美俄三方會晤 大陸外交部這樣說

星巴克小情侶狂摸2小時 呂文婉目睹「從胸摸到私密處」：下半身踩不住煞車

相關新聞

馬斯克證實 台積評估協助晶圓廠Terafab營運

獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）引述消息人士指出，晶圓龍頭台積電正在評估和特斯拉創辦人馬斯克的超級晶圓廠Terafab合作，協助後者在德州營運晶圓廠，但合作方式尚未定案。馬斯克隨後在Ｘ上證實，雙方正在商討此事。

華爾街將迎來夜未眠時代 每日交易23小時、每周五天

數十年來，美國證券交易所每到夜晚就熄燈，市場交易停止數小時。今年12月起，華爾街將迎來夜未眠時代——轉向「23/5」制（每日交易23小時、每周五天）。

美股10月漲相佳！歷史經驗 選舉之前標普走揚機率高

美國就業成長不如預期，降低市場對本月升息的押注，激勵美股2日收高，費半大漲2.4%。但美債殖利率先跌後升，油價仍居高檔，本周公布的聯準會（Fed）9月會議紀錄將是觀察重點。歷史經驗則為10月提供期待，因標普在過去期中選舉年的10月表現強勢，平均上漲3%。

台積電聯手馬斯克 評估協助 Terafab 在德州營運晶圓廠

獨立科技新聞記者高燦鳴引述消息人士指出，台積電正評估和馬斯克的超級晶圓廠Terafab合作，協助後者在德州營運晶圓廠，但合作方式尚未定案。馬斯克隨後在X上證實雙方正商討此事。

記憶體荒 三星新旗艦機漲定了！價格上調70至100美元

外電消息傳出，手機品牌大廠三星明年初即將推出的全新旗艦機Galaxy S27系列很可能因記憶體缺貨、漲價的因素而再次全面上漲，且漲幅將因手機儲存容量不同而差距更大，凸顯明年手機成本壓力仍難以趨緩。

記憶體成本上漲 Google 平價機調升100美元

Google將已上市七個月的旗下平價智慧型手機Pixel 10a起跳價調漲100美元，達到599美元，成為記憶體成本上漲推升舊機型售價的最新例證。科技新聞網站9to5Google率先報導此次漲價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。