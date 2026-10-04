輝達推64G高貴迷你 PC 宏碁、華碩等是合作廠商

人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）即將在本月下旬，推出64GB版本、可在本地端運行AI模型的DGX Spark迷你個人電腦（PC），儘管記憶體容量較一年前的128GB版本砍半，售價卻貴上1,000美元，反映記憶體持續缺貨的影響。

輝達說，64GB版DGX Spark迷你PC將在10月23日發售，合作廠商包括宏碁（2353）、華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）、戴爾（Dell）、惠普（HP）等，售價從4,999美元起跳，較原先128GB款貴1,000美元。相較下，128GB版本去年推出時起售價為3,999美元，如今一年後已漲至5,999美元，4TB版本甚至突破9,000美元。

該公司指出，DGX Spark將NVIDIA Grace Blackwell運算平台、統一記憶體、NVIDIA ConnectX-7網路技術，以及由NVIDIA CUDA加速的AI軟體堆疊整合於單一系統中，為一套完整的本機AI平台，可用於AI代理、推論、微調、資料科學及邊緣運算開發。

輝達說，64GB版使該平台保持平易近人的價位。但科技新聞網站PC Mag報導稱，64GB版最多支援1,000億參數的AI模型，較128GB版的2,000億參數砍半。輝達則指出，客戶可將兩台或更多的DGX Spark串聯成運算叢集。

儘管售價昂貴，但64GB版預料仍有強勁需求。目前，有意購入128GB版的顧客，回報很難尋得存貨。輝達2月說，由於記憶體供應吃緊，不得不把128GB版本的售價，從3,999美元上調至4,699美元。

記憶體大廠美光預期，儘管該公司正試圖擴增產能，但記憶體短缺仍將在明後兩年持續惡化，「我們無法預期供需何時趨向平衡」。

從價格來看，輝達的DGX Spark在面對超微（AMD）的Ryzen AI Halo與Ryzen AI MAX系統時，恐怕不容易占到優勢。Ryzen AI Halo系統128GB版售價為4,699美元；由於規模更大的大型語言模型（LLM）需要更多專用與統一記憶體，使用者可能傾向選擇記憶體容量較大的系統。