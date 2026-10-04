記憶體荒 三星新旗艦機漲定了！價格上調70至100美元

外電消息傳出，手機品牌大廠三星明年初即將推出的全新旗艦機Galaxy S27系列很可能因記憶體缺貨、漲價的因素而再次全面上漲，且漲幅將因手機儲存容量不同而差距更大，凸顯明年手機成本壓力仍難以趨緩。

近期已有部分韓媒引用當地供應鏈與爆料人士消息，直指Galaxy S27系列不僅「漲定了」，而且是所有機型都會上調70至100美元，尤其是容量較大的機種，漲幅會比過往更高。

其中，Galaxy S27系列的起售價很可能逼近1,400美元，比起前代機種S26當初發表時的起售價1,299美元，貴了大約100美元，且將因儲存容量規格愈大，價格差距也會更大。

據悉，這波全球智慧手機漲價風潮，主要原因來自NAND快閃記憶體以及LPDDR6記憶體的價格雙雙上升，進而引發科技通膨，而且目前相關供應鏈狀態的確相當吃緊，導致這波影響範圍涵蓋高規到中低階機種，讓消費者直呼吃不消。

此外，三星在今年第4季首日就率先宣布調漲旗下Galaxy S26與多款Galaxy A系列手機售價；其中，S26 Ultra頂規16GB加1TB版本漲幅最大，一口氣上漲新台幣8,000元，而部分A系列機種則已連續二個月漲價。

由於目前三星智慧手機市占率（約24%）高居全球第一，因此三星新機、舊機價格的上下浮動，往往都是市場風向球，特別容易受到業界高度關注，也是其他品牌廠參考的指標。

業界人士表示，過去零組件供應鏈穩定時，智慧手機鮮少出現推出半年後還調漲的情況，但如今隨著記憶體漲價風暴遲遲未退，這樣的情況恐怕在未來仍會持續上演，消費者必須要先做好心理準備。

業界人士指出，從已經推出一陣子的Galaxy S26都能持續漲價的趨勢來看，Galaxy S27系列再次調漲的機率確實很高，畢竟新機不僅零組件規格更好，且當前記憶體缺貨狀況並未緩解，所以新機價格與漲幅高於前代機種，似乎也相當合理。

隨著記憶體等零組件價格持續上漲，智慧手機售價自今年初就開始一路上漲，漲勢甚至很可能延續至明年；外界憂心，售價上漲恐影響買氣，也讓手機供應鏈嚴陣以待。

今年因記憶體缺貨、漲價引發的科技通膨，已讓眾多手機品牌廠苦不堪言，包括三星、蘋果、OPPO、vivo、Google等業者的新款旗艦機都已較過往上漲。事實上，就連被稱為供應鏈管理大師的蘋果前執行長庫克都無法抵擋記憶體所掀起的科技通膨風暴，顯示出智慧手機確實面臨進退兩難的窘境，若漲價很可能影響買氣，若不漲價則會侵蝕利潤，兩者之間如何取得平衡，已是各大品牌業者的重大課題。