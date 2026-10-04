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台積電聯手馬斯克 評估協助 Terafab 在德州營運晶圓廠

經濟日報／ 編譯劉忠勇吳孟真／綜合外電
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

獨立科技新聞記者高燦鳴引述消息人士指出，台積電（2330）正評估和馬斯克的超級晶圓廠Terafab合作，協助後者在德州營運晶圓廠，但合作方式尚未定案。馬斯克隨後在X上證實雙方正商討此事。

高燦鳴在電子報Culpium指出，雙方合作方式尚未定案，但最可能的方案是由台積持有並營運新廠，SpaceX／Terafab則入股、承諾採購；或由後者持有多數股權，台積電投入較少資金，提供技術和營運經驗。

X用戶Whole Mars Catalog（@wholemars）在該平台上轉貼這個獨家消息後，馬斯克3日在下方回應：「目前僅在討論階段，但可能會有進展。」

有網友說，台積對Terafab的任何作為基本上只是補充性質，Terafab本身規模將極龐大。馬斯克轉發並回應：「量變會引發質變，單細胞的細菌，與擁有35兆細胞的人類，有著巨大的差異，儘管兩者都是由細胞構成。」

消息人士表示，台積電已考慮赴德州設廠數月，這將是亞利桑那州擴廠計畫之外的新布局。其他合作方案也仍在評估。

本報9月底引述半導體設備業者報導，台積擬擴大美國製造版圖，啟動美國第二園區建廠計畫，擬落腳德州，總投資金額估超越亞利桑那州的2,650億美元。

隨後路透、彭博等外媒也都接連引述消息人士報導台積電考慮布局德州一事。

馬斯克 晶圓廠 台積電

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