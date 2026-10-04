聽新聞
0:00 / 0:00

美股10月漲相佳！歷史經驗 選舉之前標普走揚機率高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股示意圖。路透
美股示意圖。路透

美國就業成長不如預期，降低市場對本月升息的押注，激勵美股2日收高，費半大漲2.4%。但美債殖利率先跌後升，油價仍居高檔，本周公布的聯準會（Fed）9月會議紀錄將是觀察重點。歷史經驗則為10月提供期待，因標普在過去期中選舉年的10月表現強勢，平均上漲3%。

道瓊工業指數2日上漲250.40點，標普500指數漲0.7%。那斯達克綜合指數漲1.2%，接近歷史高點，也是三大指數周線唯一收紅的指數。

輝達收盤上漲1.3%，在交易時段一度漲3%並改寫盤中新高。費城半導體指數也大漲2.4%，台積電ADR漲近3%，周線各漲3.7%和4.9%。

美國9月新增就業人口僅2.9萬人，遠低於市場預期，失業率也略為上升，使投資人降低Fed本月再度升息的押注。

但債市漲勢未能持續。美債殖利率在就業報告公布後先跌後升。2年期殖利率上升3.7個基點至4.823%，結束連三天頹勢；10年期上升4.3個基點至5.276%；30年期上升2.7個基點至5.629%。

布蘭特原油跌不到0.16%，收每桶102.25美元。七大工業國（G7）周五同意釋出1億桶原油和燃料，並避免實施出口限制。

道瓊市場資料顯示，1950年以來，期中選舉年的10月是標普500平均表現最佳的月份，平均上漲3%，19次中有14次收高。

美股 道瓊工業指數 Fed

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美股選舉年也有光輝十月行情 但能源價格將左右一切

台積電攜手馬斯克？ 下周開盤前五件值得回顧的國際大事

美股早盤／就業降溫4大指數普天同慶 特斯拉漲4%、希捷被東芝扯後腿

美9月就業降溫！10月底Fed暫無升息急迫性 美股期指漲逾400點

相關新聞

馬斯克證實 台積評估協助晶圓廠Terafab營運

獨立科技新聞記者高燦鳴（Tim Culpan）引述消息人士指出，晶圓龍頭台積電正在評估和特斯拉創辦人馬斯克的超級晶圓廠Terafab合作，協助後者在德州營運晶圓廠，但合作方式尚未定案。馬斯克隨後在Ｘ上證實，雙方正在商討此事。

華爾街將迎來夜未眠時代 每日交易23小時、每周五天

數十年來，美國證券交易所每到夜晚就熄燈，市場交易停止數小時。今年12月起，華爾街將迎來夜未眠時代——轉向「23/5」制（每日交易23小時、每周五天）。

美股10月漲相佳！歷史經驗 選舉之前標普走揚機率高

美國就業成長不如預期，降低市場對本月升息的押注，激勵美股2日收高，費半大漲2.4%。但美債殖利率先跌後升，油價仍居高檔，本周公布的聯準會（Fed）9月會議紀錄將是觀察重點。歷史經驗則為10月提供期待，因標普在過去期中選舉年的10月表現強勢，平均上漲3%。

台積電聯手馬斯克 評估協助 Terafab 在德州營運晶圓廠

獨立科技新聞記者高燦鳴引述消息人士指出，台積電正評估和馬斯克的超級晶圓廠Terafab合作，協助後者在德州營運晶圓廠，但合作方式尚未定案。馬斯克隨後在X上證實雙方正商討此事。

記憶體荒 三星新旗艦機漲定了！價格上調70至100美元

外電消息傳出，手機品牌大廠三星明年初即將推出的全新旗艦機Galaxy S27系列很可能因記憶體缺貨、漲價的因素而再次全面上漲，且漲幅將因手機儲存容量不同而差距更大，凸顯明年手機成本壓力仍難以趨緩。

記憶體成本上漲 Google 平價機調升100美元

Google將已上市七個月的旗下平價智慧型手機Pixel 10a起跳價調漲100美元，達到599美元，成為記憶體成本上漲推升舊機型售價的最新例證。科技新聞網站9to5Google率先報導此次漲價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。