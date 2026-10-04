美股10月漲相佳！歷史經驗 選舉之前標普走揚機率高

美國就業成長不如預期，降低市場對本月升息的押注，激勵美股2日收高，費半大漲2.4%。但美債殖利率先跌後升，油價仍居高檔，本周公布的聯準會（Fed）9月會議紀錄將是觀察重點。歷史經驗則為10月提供期待，因標普在過去期中選舉年的10月表現強勢，平均上漲3%。

道瓊工業指數2日上漲250.40點，標普500指數漲0.7%。那斯達克綜合指數漲1.2%，接近歷史高點，也是三大指數周線唯一收紅的指數。

輝達收盤上漲1.3%，在交易時段一度漲3%並改寫盤中新高。費城半導體指數也大漲2.4%，台積電ADR漲近3%，周線各漲3.7%和4.9%。

美國9月新增就業人口僅2.9萬人，遠低於市場預期，失業率也略為上升，使投資人降低Fed本月再度升息的押注。

但債市漲勢未能持續。美債殖利率在就業報告公布後先跌後升。2年期殖利率上升3.7個基點至4.823%，結束連三天頹勢；10年期上升4.3個基點至5.276%；30年期上升2.7個基點至5.629%。

布蘭特原油跌不到0.16%，收每桶102.25美元。七大工業國（G7）周五同意釋出1億桶原油和燃料，並避免實施出口限制。

道瓊市場資料顯示，1950年以來，期中選舉年的10月是標普500平均表現最佳的月份，平均上漲3%，19次中有14次收高。