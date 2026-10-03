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越南第3季經濟成長飆9.95% 4年最快增速

中央社／ 河內3日綜合外電報導

越南政府統計資料顯示，今年第3季經濟成長率勁揚9.95%，高於前一季的8.81%，創下4年來最快成長速度。

法新社報導，越南長期以來是亞洲經濟體中的成功典範，其共產黨政府設定未來5年內要實現兩位數成長目標。

越南國家統計局指出，今年前9個月經濟成長率為9.01%，創下15年來同期最高成長速度，其中出、進口分別年增24.5%、36.7%。

儘管面臨最大出口市場美國徵收新關稅的壓力，越南去年經濟成長率仍達8%，為全球增速最快國家之一。

亞洲開發銀行（ADB）9月底將越南今年經濟成長率從7月預測的7.2%上修為7.8%。這一成長得益於「製造業持續擴張、強勁國內消費，以及外國直接投資持續」。

富時羅素（FTSE Russell）9月將越南股市升級為「次級新興市場」（Secondary EmergingMarket）。

越南 經濟成長

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