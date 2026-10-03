聽新聞
0:00 / 0:00
IMF、世銀年會曼谷將登場 泰民團籲由人民決定發展未來
國際貨幣基金（IMF）和世界銀行年會12日將在曼谷登場，泰國民間團體昨天舉行記者會，宣布成立「人民反對IMF與世銀網絡」，批評IMF與世銀主導的經濟發展模式將成本轉嫁民眾，呼籲人民重新取得決定國家發展方向的權力。
來自婦女、城市貧民、勞工及社運團體代表2日在記者會上，以「誰付帳？人民被迫承擔未曾選擇的發展願景之隱性成本」為主題，表達對IMF和世界銀行（World Bank）年會在曼谷舉行的不滿。
IMF和世界銀行年會將於10月12日至18日在泰國舉行，這是泰國繼1991年後，時隔35年再度主辦這項國際金融界年度盛事。
泰國民間團體也在記者會上宣布成立「人民反對IMF與世銀網絡」，代表巴拉農（Pranom Somwong）表示，過去強權以武力控制國家，如今則透過經濟政策施加影響。
她說：「若把世界比喻成一座大型市場，美國或歐洲等強權是市場主人，世界銀行和IMF是管理及放貸機構，泰國則只是沒有議價能力的攤販。」
她並批評泰國政府在此模式下成為「看守市場的人」，未能充分照顧人民生活，反而在民眾爭取權益時加以壓制。
另一代表沙恩希里（Saengsiri Treemarkha）強調，反對新自由主義資本主義主導的發展結構。她說，政府試圖降低自身社會福利負擔，卻維持原有權力，同時讓大型企業取得更大影響力，使民眾面臨壟斷及土地遭併吞等問題。
該網絡組織表示，將在IMF和世界銀行年會期間，於曼谷發起大型公民運動表達訴求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。