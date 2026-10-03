日本強化進口邊境管控 將要求SHEIN等業者提供銷售資訊

日媒報導，由於海關檢查已難以因應仿冒品等流入日本的情況，日本政府將要求中國等地的網購平台業者提供銷售資訊、採取相關對策，以強化邊境管控。

「讀賣新聞」報導，近年SHEIN與Temu兩大中國電商網站在日本人氣攀升，尤其受年輕族群歡迎，低價商品的進口量也隨之快速增加。

日本政府最快將在今年內成立由財務省與業者組成的協議會，並邀請SHEIN、Temu的日本法人等參加。經協議會討論後，政府將在明年夏季前訂出包括提供銷售資訊等措施的因應方針。

日本2025年進口件數約2億2700萬件，約為新冠肺炎疫情前2019年的5倍，其中金額在1萬日圓以下的品項占全部進口件數逾9成。

隨著民眾購買海外低價服飾及化妝品的情況增加，進口件數大半為網購商品。透過SHEIN、Temu及大量販售韓國製商品的Qoo10這3個網站進口的商品，就占整體進口件數逾6成。

由於海關檢查跟不上進口量增加的速度，也曾發生透過中國電商網站進口違法商品的案例。日本政府希望透過協議會要求業者採取措施，防止違法或不當商品在網站上架及銷售。

報導指出，中國電商網站在海外也引發各種問題。法國檢察當局去年以SHEIN販售的成人用品疑屬違法兒童色情物品為由，展開調查；歐洲消費者團體也公布，發現有可能引發火災的充電器，以及含有害物質的項鍊。

歐盟及英國打算要求電商業者在銷售商品時，提交商品及交易相關資料，日本也希望與各國步調一致。

跨境交易快速增加的問題，也是今年5月在法國巴黎舉行的七大工業國集團（G7）財政部長暨央行總裁會議的討論議題，會後發布的共同聲明也納入與民間業者合作的重要性。