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傳台積電正評估與Terafab合作在德州設廠 馬斯克回應了

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
據傳台積電正評估與馬斯克的Terafab合作，協助後者在德州營運晶圓廠。馬斯克回應：「可能會有進展」。路透
據傳台積電正評估與馬斯克的Terafab合作，協助後者在德州營運晶圓廠。馬斯克回應：「可能會有進展」。路透

消息人士透露，台積電正評估與馬斯克的Terafab合作，協助後者在德州營運晶圓廠。馬斯克在一名X用戶的貼文下方回應、證實雙方正在商討此事。

科技專欄作家高燦鳴在電子報Culpium引述消息人士指出，雙方合作方式尚未定案，但最可能的方案是由台積持有並營運新廠，SpaceX／Terafab則入股、承諾採購；或由後者持有多數股權，台積電投入較少資金，提供技術和營運經驗。

X用戶Whole Mars Catalog（@wholemars）在平台上轉貼這個獨家消息後，馬斯克3日在下方回應：「目前僅在討論階段，但可能會有進展。」

消息人士說，台積電已考慮赴德州設廠數月，這將是亞利桑那州擴廠計畫之外的新布局。其他合作方案也仍在評估當中。

台積電 馬斯克

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