台積電攜手馬斯克？ 下周開盤前五件值得回顧的國際大事

美國就業成長遠遜預期，降低市場對聯準會（Fed）本月升息的押注。美股周五收高，但美債殖利率也走高。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. 美股選舉年也有光輝十月行情 但能源價格將左右一切

道瓊周五上漲250.40點，標普500漲0.7%，那斯達克漲1.2%，也是三大指數中唯一周線收紅的指數。輝達漲1.3%，盤中創新高；費半大漲2.4%，台積電ADR漲近3%。

不過，美債殖利率先跌後升，10年期升至5.276%；布蘭特原油仍居每桶102.25美元高檔。下周Fed會議紀錄將牽動升息預期，市場也將觀察AI行情能否擴散至更多類股。若通膨和殖利率居高不下，經濟卻轉弱，股債可能同時承壓。

歷史經驗提供若干期待。道瓊市場資料顯示，1950年以來，期中選舉年的10月是標普500平均表現最佳的月份，平均上漲3%，19次中有14次收高。CFRA統計也顯示，標普500自1945年以來第4季平均上漲4.2%，上漲機率達85%；期中選舉年第4季平均漲幅更達6.4%。

2. 台積電傳評估攜手馬斯克 與Terafab合作在德州設廠

台積電（2330）據傳正評估和馬斯克的Terafab合作，在德州營運晶圓廠，但合作方式尚未定案。高燦鳴在電子報Culpium引述消息人士指出，最可能由台積電持有並營運新廠，SpaceX／Terafab入股或承諾採購，也可能由後者持有多數股權，台積電提供技術和營運經驗。台積電已考慮赴德州設廠數月，將是亞利桑那州擴廠之外的新布局。本報9月底也引述設備業者報導，台積電擬在德州達拉斯設立美國第二園區。

3. G7將釋出1億桶戰略儲油

七大工業國（G7）將在未來四個月釋出多達1億桶石油和柴油，並承諾不實施出口禁令，以緩解燃料價格飆漲壓力。法國總統馬克宏2日表示，行動由國際能源總署協調，前20天將大幅釋出柴油庫存，川普也表示歡迎。

歐洲柴油期貨一度重挫逾8%，隨後略為回升；美國柴油期貨最多下跌5.6%。布蘭特原油期貨收盤則幾乎持平。

這項協議有助緩解市場對川普先前威脅禁止美國柴油出口的疑慮。七大工業國（G7）重申，承諾「不限制成員國之間的能源和能源產品出口」。美國若禁止柴油出口，恐引發全球供應短缺，對歐洲和拉丁美洲經濟造成嚴重衝擊。

4. NVIDIA創盤中新高 市值逼近6兆美元 還值得追高嗎？

輝達周五盤中創新高，收漲1.3%至233.95美元，市值約5.6兆美元。市場看好AI代理帶動晶片需求，加上輝達加碼1,500億美元買回自家股票，吸引投資人回流。

不過，晶片折舊年限和擔保價值仍有爭議。看空投資人貝瑞認為，科技業者延長折舊年限，使每年認列費用偏低，舊晶片也可能因新產品上市而跌價。輝達則表示，CUDA軟體平台可跨世代使用，新架構不會使既有GPU失去用處。這項爭論也牽動以AI晶片作為貸款擔保的融資安排。

5. 通膨逼近90%、海峽控制力減弱 伊朗讓步或反擊陷兩難

美伊戰爭進入第七個月，伊朗通膨逼近90%，原油出口遭美國封鎖，對荷莫茲海峽的控制力也逐漸減弱。美國再向當地增派航艦和約1萬名官兵，外交協商仍陷僵局。

摩根大通估計，中東原油運量已恢復至戰前的98%，削弱伊朗藉封鎖海峽施壓的能力。分析人士認為，壓力可能促使伊朗讓步，也可能引發先制攻擊。德黑蘭官員則表示，伊朗正準備因應新一波美軍轟炸，仍有能力反擊。油價徘徊每桶100美元，也使川普在11月期中選舉前承受燃料價格高漲的壓力。