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這項關鍵零組件供應不足 有礙美國在人形機器人競賽中贏過中國

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
人形機器人有潛力掀起日常生活革命，但美國此刻面臨一大問題：欠缺生產這些關鍵零組件的供應鏈。路透
人形機器人有潛力掀起日常生活革命，但美國此刻面臨一大問題：欠缺生產這些關鍵零組件的供應鏈。路透

人形機器人有潛力掀起日常生活革命，但美國此刻面臨一大問題：欠缺生產這些關鍵零組件的供應鏈。

美國最大機器人生產商德州Apptronik公司執行長卡德納斯形容，「人形機器人」是致動器（actuators）組成的「網絡」。該公司5呎8吋高、160磅重且裝有兩條腿/滾輪的「阿波羅」（Apollo）機器人，兼具彈性和移動性，配備的感測器和鏡頭賦予它類似人的環境適應力。

人形機器人需致動器運作，但這種關鍵零組件在美國供不應求。卡德納斯和其他專家說，致動器有如「人形機器人的引擎」，供應不足可能窒礙創新。

致動器普遍用於智慧手機、電腦、電冰箱、汽車等日常用品。人形機器人採用各式各樣的致動器，可決定機器人推力或拉力的強度，以及對新訊號反應多快、多精準。例如，人形機器人的膝部仰賴線性致動器，可把馬達旋轉轉換成拉、舉等直線運動。

一般人形機器人內建數十個致動器，合計占機器人總製造成本的比重可能上看60%。

MarketWatch報導，摩根士丹利預期，到2050年，人形機器人市場規模可達5兆美元。供應平價、易得的致動器，是解鎖人形機器人市場價值的鑰匙。

麥肯錫合夥人凱卡爾說，美國這方面的製造產能不足，以至於致動器系統形成一種瓶頸。

專家說，美國目前能大量生產的這類致動器是為飛機或汽車設計。而且，卡德納斯說，傳統機器人適用的致動器，與人形機器人不怎麼相容。Apptronik已專為「阿波羅」設計約80款不同的致動器。

摩根士丹利分析師瓊納斯說，美國廠商在多重價格點的產量上，與中國大陸供應商有「差距甚大」，即使改裝舊廠來擴充致動器產能亦然。他並列舉阻撓美國大規模生產機器人致動器的「咽喉點」，例如製造馬達所需的稀土磁鐵由中國大陸掌控，且大量倚賴日本供應某些傳動裝置。

卡德納斯說：「我們能真正競爭的唯一途徑，是在美國境內建立起區域性的供應鏈。」

人形機器人 美國

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