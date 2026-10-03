快訊

綠委議場自拍、高歌應援沈伯洋 王世堅低頭滑手機？本人急解釋

逛好市多最怕人擠人！他問「幾點去才舒服」 會員曝最佳採買時機

習近平體力變差？美媒曝川習會「中方提1不尋常要求」 專家喊前所未有

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電傳評估攜手馬斯克 與Terafab合作在德州設廠

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
馬斯克一心推動 Terafab，意在重塑目前由台積電稱霸的半導體製造領域。路透
馬斯克一心推動 Terafab，意在重塑目前由台積電稱霸的半導體製造領域。路透

台積電（2330）據傳正評估和馬斯克的Terafab合作，協助Terafab在德州營運晶圓廠，但合作方式尚未定案。

原彭博駐台北科技專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）在電子報Culpium引述消息人士指出，雙方合作最可能的方案是由台積電持有並營運新廠，SpaceX／Terafab則入股、承諾採購，或兩者兼具。另一方案是由SpaceX／Terafab持有多數股權，台積電投入較少資金，提供技術和營運經驗。

消息人士表示，台積電已考慮赴德州設廠數月，這將是亞利桑那州擴廠計畫之外的新布局。其他合作方案也仍在評估。

本報9月底也引述半導體設備業者報導，台積電擬擴大「美國製造」版圖，啟動美國第二園區建廠計畫，擬落腳德州達拉斯。

原文出處：https://www.culpium.com/p/exclusive-tsmc-exploring-plans-to

台積電 馬斯克 德州

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電美國第二園區曝光？傳德州再蓋6座先進廠 投資額恐超車亞利桑那

台積電擴大美國製造版圖 傳赴德州建第二園區

赴德州建第2園區？台積電15日法說聚焦先進製程與擴產

傳台積電海外擴廠美國德州、新加坡 經濟部：尊重企業多元布局

相關新聞

台積電傳評估攜手馬斯克 與Terafab合作在德州設廠

台積電（2330）據傳正評估和馬斯克的Terafab合作，協助Terafab在德州營運晶圓廠，但合作方式尚未定案。

中東戰火催船東改道 北極海航線9月衝133航次創新高

北極海貨輪航線運務創新高，單單9月便達到創新高的133航次，比8月增加46%，也比2022年同期高出3倍以上；主因海面冰融，以及中東戰爭促使船東尋求替代航線。

NVIDIA創盤中新高 市值逼近6兆美元 還值得追高嗎？

輝達（NVIDIA）股價周五盤中創下新高，收盤上漲1.3%，市值達約5.6兆美元。市場看好AI代理帶動晶片需求，加上輝達將加碼買回自家股票，吸引投資人回流。但晶片的使用年限和擔保價值，仍是輝達與看空投資人的爭論焦點。

直追台灣！越南Q3 GDP成長9.95%創四年來最佳

越南第3季經濟成長率增至9.95%，優於預期，在亞洲表現直追台灣，並朝官方至少成長10%的目標邁進。不過，前三季貿易逆差創新高，能源成本上漲也推升通膨，引發經濟過熱疑慮。

日方稱：經產副大臣曾與中方代表G20會議期間短暫交談

中日關係低谷之際，日本經濟產業省稱，經濟產業副大臣在美國二十國集團（G20）貿易部長會議期間，曾與中方代表短暫交談。

iPhone 18 Pro Max在美出現須換機故障 蘋果將加強Mac控管AI代理風險

蘋果（Apple）證實，少數使用美國AT&T網路的iPhone 18 Pro Max用戶因故障失去行動通訊服務，已受影響者必須換機。另外，蘋果將加強Mac隱私控管，提醒使用者，若授予AI代理完整資料存取權限，可能危及自己和他人的隱私。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。