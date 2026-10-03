台積電傳評估攜手馬斯克 與Terafab合作在德州設廠

台積電（2330）據傳正評估和馬斯克的Terafab合作，協助Terafab在德州營運晶圓廠，但合作方式尚未定案。

原彭博駐台北科技專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）在電子報Culpium引述消息人士指出，雙方合作最可能的方案是由台積電持有並營運新廠，SpaceX／Terafab則入股、承諾採購，或兩者兼具。另一方案是由SpaceX／Terafab持有多數股權，台積電投入較少資金，提供技術和營運經驗。

消息人士表示，台積電已考慮赴德州設廠數月，這將是亞利桑那州擴廠計畫之外的新布局。其他合作方案也仍在評估。

本報9月底也引述半導體設備業者報導，台積電擬擴大「美國製造」版圖，啟動美國第二園區建廠計畫，擬落腳德州達拉斯。

原文出處：https://www.culpium.com/p/exclusive-tsmc-exploring-plans-to