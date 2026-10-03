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中東戰火催船東改道 北極海航線9月衝133航次創新高

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
中國貨櫃輪「杜拜塔（Dubai Tower）號」9月從青島經由北極海航線駛至英國佛利斯多港，只花24天。法新社
中國貨櫃輪「杜拜塔（Dubai Tower）號」9月從青島經由北極海航線駛至英國佛利斯多港，只花24天。法新社

北極海貨輪航線運務創新高，單單9月便達到創新高的133航次，比8月增加46%，也比2022年同期高出3倍以上；主因海面冰融，以及中東戰爭促使船東尋求替代航線。

近半數航次都掛俄羅斯旗，中國船隻也利用這條航線連結亞洲到歐洲的貨運。

英國勞氏機構海事情報與研究主任狄亞康表示，「各國政府及海運業者積極尋求替代航道，以規避地緣干擾，使這條航線的發展值得觀察」。

中國貨櫃輪「杜拜塔（Dubai Tower）號」9月從青島經由北極海航線駛至英國佛利斯多港，只花24天，而之前行經蘇伊士運河或南非好望角航線則需時40天或更多；同一家航運公司的另一艘貨櫃輪於9月27日從寧波經同樣航線駛往佛利斯多港。

9月通常是北極海航線最忙碌的期間，因為冰層最薄，船隻無需靠破冰船就能航行。英國南安普頓大學的研究指出，2025年北極海冰層減少面積是有衛星追蹤紀錄以來減少最多的一年。

目前紅海航線面臨葉門胡塞反抗軍的攻擊威脅，荷莫茲海峽也不平靜，加上巴拿馬運河區因氣乾旱而使水位下降，為北極海航線熱絡創造良好的條件。

液化天然氣（LNG）貨輪經常利用北極海航線，抵達俄羅斯的Yamal and Arctic LNG 2號LNG廠；運送穀物及鐵礦砂等大宗物資的散裝貨輪駛經北極航線的數量也在增加，單單9月便有29艘散裝船通過，比8月的18艘及2025年9月時的12艘明顯增加。油輪通過這條航線的數量也創新高。

北極海航線分成28區，各區視不同的冰況而有不同的指引，由俄羅斯國家原子能公司管理局制定，並對通過的船隻發出許可證。

保險業及環保人士警告，這條航道的使用量增加，可能引發油汙等嚴重意外事件；而且由於北極區氣候無法預測，海運面臨也有重大危險。

中東 北極 航線

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