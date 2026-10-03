NVIDIA創盤中新高 市值逼近6兆美元 還值得追高嗎？

輝達（NVIDIA）股價周五盤中創下新高，收盤上漲1.3%，市值達約5.6兆美元。市場看好AI代理帶動晶片需求，加上輝達將加碼買回自家股票，吸引投資人回流。但晶片的使用年限和擔保價值，仍是輝達與看空投資人的爭論焦點。

輝達周五盤中一度上漲3%，終場收在233.95美元，略低於5月創下的收盤紀錄235.74美元，自7月底低點反彈約23%，今年累計上漲約25%，可望連續四年繳出兩位數報酬。這家全球市值最高的上市企業，距成為史上首家市值達6兆美元的企業，差距已不到4,000億美元。

輝達歷經兩個月頹勢，市值一度蒸發逾1兆美元。市場當時對科技業斥資數千億美元興建AI基礎設施抱持疑慮，也擔心AI可能帶來的安全風險。近幾周，投資人轉而期待Meta的Muse等AI代理帶動更多半導體需求，推升輝達股價。

輝達9月28日宣布，庫藏股計畫將加碼1,500億美元，稱此增額規模創史上最高紀錄，預計剩餘可執行額度尚有2,350億美元。輝達同日也推出新的雙層AI安全系統，旨在防止AI代理失控，並宣稱，若當時採用這套系統，就能阻止OpenAI模型入侵Hugging Face。。

晶片折舊年限成爭論焦點

隨著輝達股價回升，晶片使用年限的爭論也更加受到關注。因《大賣空》聞名的投資人貝瑞（Michael Burry）等看空人士認為，大型科技業者把輝達晶片的折舊年限訂得太長，使每年認列的費用偏低。

輝達產品行銷資深經理柯帕卡（Shruti Koparkar）周四在部落格發文反駁表示，多年來各大業者都延長了伺服器折舊年限。Meta和Google如今採用的AI伺服器折舊年限為六年，高於先前的約四年。

這項爭論也牽動AI融資。輝達8月宣布與華爾街金融業者合作，計劃投入5,000億美元支持AI產業。相關貸款可能有一部分以輝達AI硬體作為擔保，因此晶片能保值多久，成為重要考量。

《巴隆周刊》先前報導，就連六年前的輝達晶片，租金也在上漲，顯示外界可能過度擔心晶片折舊問題。輝達9月底向投資人簡報時，也引用了類似數據。

貝瑞則認為，舊晶片租金上漲反映的是算力短缺，並非硬體保值；效率更高的新處理器上市後，舊設備價格可能大跌。輝達回應，旗下CUDA軟體平台可跨世代使用，新架構推出時，客戶既有的GPU不會因此失去用處。

《巴隆周刊》指出，雙方各有立場：輝達需要說服金融業者接受以晶片作為貸款擔保，貝瑞則持有可從輝達股價下跌中獲利的部位。目前晶片租金和股價表現，較支持輝達的說法。

股價接近新高仍具吸引力？

Hightower Advisors首席投資策略師林克（Stephanie Link）在CNBC撰文表示，她7月在輝達股價約200美元時開始買進，如今仍看好，因目前股價落後同業，預估本益比約16.7倍，為至少十年來最低，遠低於過去五年和十年平均約35倍。

她估計，輝達2028會計年度每股盈餘可達22美元，以目前股價計算，本益比僅約10.7倍。輝達在伺服器GPU市場占有率約97%，最新一季營收年增106%，管理層也預期需求至2028年仍將超過供應。

林克認為，股價雖接近52周高點，獲利成長和擴大的庫藏股計畫，仍使股價具吸引力，支持她持續買進。