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直追台灣！越南Q3 GDP成長9.95%創四年來最佳

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
越南政府積極擴大基礎建設投資，希望推動產業升級，並在2045年前躋身高所得國家。美聯社
越南政府積極擴大基礎建設投資，希望推動產業升級，並在2045年前躋身高所得國家。美聯社

越南第3季經濟成長率增至9.95%，優於預期，在亞洲表現直追台灣，並朝官方至少成長10%的目標邁進。不過，前三季貿易逆差創新高，能源成本上漲也推升通膨，引發經濟過熱疑慮。

台灣第3季GDP概估數將於10月30日公布，主計總處目前預測的成長率為11.42%，全年成長11.05%。若以亞銀的全年預測比較，台灣為11%，高於越南的7.8%，並居報告涵蓋的50個亞太經濟體之冠。

越南國家統計局周六公布，第3季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長9.95%，高於彭博調查經濟學家預估的8.65%，也高於第2季修正後的8.81%，是2022年第3季以來最大幅成長。前三季經濟成長率達9.01%。

越南政府積極擴大基礎建設投資，希望推動產業升級，並在2045年前躋身高所得國家。前三季投資總額較去年同期增加16.7%；外國直接投資（FDI）承諾金額大增76.4%，達504億美元，主要流向製造業和房地產，實際到位資金則增加12.1%，達211億美元。9月工業生產年增16.7%。

出口表現也優於預期。9月商品出口年增39.1%，達594.8億美元，高於市場預估的26.6%；進口增加45.8%，達582.1億美元，也高於預估的38.1%。當月貿易順差為12.7億美元，結束今年前八個月連續逆差的局面。

但累計前三季，出口增加24.5%，達4,343億美元；進口增幅更達36.7%，總額4,537.2億美元，貿易逆差達194.2億美元，仍創歷來新高。

伊朗戰爭推高能源進口價格，是逆差擴大的部分原因。前三季原油進口量減少13.5%，金額卻增加14.4%；成品油進口量增加11.5%，金額更大增79.3%。運輸和營建成本也居高不下，9月消費者物價年增5.08%，略低於市場預估的5.10%，但高於政府全年通膨控制在4.5%的目標。

對外貿易失衡也可能增添美越談判壓力。前三季越南對最大出口市場美國的貿易順差增加23.8%，達1,226億美元；對主要原料和零組件來源中國大陸的逆差則增加43%，達1,215億美元。

美國正在進行301條款調查，並要求越南縮小雙邊貿易失衡。兩國已協商數月，轉運和非關稅障礙仍是主要歧見。越南國家主席蘇林上月底在紐約接受彭博訪問時表示，雙方「非常接近」達成貿易協議，並承諾增加採購美國高科技商品，但未能與川普直接會談。

亞洲開發銀行上周將越南今年經濟成長預測由7.2%上修至7.8%，認為製造業持續擴張、內需熱絡和外資穩定流入，仍將支撐短期成長。不過，全球需求轉弱和外部不確定性升高，可能拖累長期表現；能源價格上漲和全球金融情勢收緊，也可能加重通膨和匯率壓力。

風險情報業者Verisk Maplecroft資深亞洲分析師史瓦茲（Laura Schwartz）表示，通膨近月加速，使外界愈來愈擔心越南經濟過熱，短中期可能出現的電力短缺也將構成重大挑戰。

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