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日方稱：經產副大臣曾與中方代表G20會議期間短暫交談

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
日本經濟產業省稱，經濟產業副大臣宮本周司（後排右3）在美國G20貿易部長會議期間，曾與大陸國際貿易談判代表李成鋼（前排左4）短暫交談。圖／取自宮本周司FB
日本經濟產業省稱，經濟產業副大臣宮本周司（後排右3）在美國G20貿易部長會議期間，曾與大陸國際貿易談判代表李成鋼（前排左4）短暫交談。圖／取自宮本周司FB

中日關係低谷之際，日本經濟產業省稱，經濟產業副大臣在美國二十國集團（G20）貿易部長會議期間，曾與中方代表短暫交談。

G20貿易部長會議於9月30日至10月1日在美國密爾瓦基舉行。日本共同社報導，日本經濟產業省1日透露，本次會議期間，代表日方與會的經濟產業部副大臣宮本周司與大陸國際貿易談判代表李成鋼站立交談。

據介紹，兩人交談內容包括大陸出口管制措施在內的日中經濟關係議題。

報導指出，大陸對日本稀土出口的審批停滯事例接連出現，有觀點認為是日中關係降溫所致。

日本首相高市早苗去年11月在國會答辯發表「台灣有事」論，觸怒北京，令雙邊關係迅速降溫，高層交流陷入停滯。不過，日本官員今年多次表示，在官方場合與大陸官員進行短暫接觸。

今年5月，日本經濟產業大臣赤澤亮正出席於蘇州舉行的亞太經合會（APEC）貿易部長會議後透露，曾在APEC晚宴上與大陸商務部部長王文濤簡短交談。7月在馬尼拉舉行的東亞外長系列會議，日本外務大臣茂木敏充稱，曾與大陸外長王毅在場邊進行短暫寒暄，談到雙邊關係。

G20 中日關係

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