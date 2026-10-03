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iPhone 18 Pro Max在美出現須換機故障 蘋果將加強Mac控管AI代理風險

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國版出狀況的iPhone 18 Pro Max採用高通（Qualcomm）製造的行動通訊數據機。歐新社
美國版出狀況的iPhone 18 Pro Max採用高通（Qualcomm）製造的行動通訊數據機。歐新社

蘋果Apple）證實，少數使用美國AT&T網路的iPhone 18 Pro Max用戶因故障失去行動通訊服務，已受影響者必須換機。另外，蘋果將加強Mac隱私控管，提醒使用者，若授予AI代理完整資料存取權限，可能危及自己和他人的隱私。

蘋果發言人向彭博表示，已發現少數AT&T網路的iPhone 18 Pro Max用戶受到影響，手機可能失去訊號，無法撥打電話。部分用戶也無法使用行動數據或收發簡訊，若未連上Wi-Fi，手機大多數功能幾乎無法使用。目前尚不清楚受影響人數。

iPhone 18 Pro Max兩周前上市，售價1,299美元，是蘋果即將推出的摺疊機iPhone Duo之外，最高階的手機。

已受影響用戶須換機

蘋果已更新電信業者設定，並推出iOS 27.0.1，以免更多用戶遇到相同問題。AT&T用戶的電信業者設定更新將在未來14天內自動下載，但蘋果呼籲立即安裝可用的軟體更新。用戶可開啟iPhone「設定」，依序點選「一般」和「關於本機」，再依畫面指示更新電信業者設定。

至於已因故障失去行動通訊服務的用戶，目前唯一解決方式是向蘋果或AT&T更換新機。

美國版iPhone 18 Pro Max採用高通（Qualcomm）製造的行動通訊數據機，其他新機型，包括尺寸較小的iPhone 18 Pro，則使用蘋果自行開發的C2數據機。根據用戶回報，目前只有iPhone 18 Pro Max受到這項AT&T故障影響。

Mac將加強隱私控管

蘋果周五另宣布，將新增Mac隱私控管措施，確保用戶只有在採取「非常明確的操作」後，才能授予應用程式「完整磁碟存取權限」。取得權限後，軟體便能存取所有系統檔案、郵件、訊息和瀏覽紀錄。

蘋果解釋：「我們會確保使用者在授予這類權限前，清楚了解相關風險，再決定如何處理自己的資料和隱私。」

AI代理可在無人監督下代使用者執行工作，往往需要廣泛存取個人檔案和應用程式，才能發揮預定功能。蘋果未點名特定軟體或開發商，但警告，隨著AI代理能力增強、自主程度提高，這種存取權限帶來的風險將大幅增加。

蘋果指出，部分開發商使用完整磁碟存取權限的方式，可能讓用戶在未充分知情和理解的情況下承受風險。通訊軟體若能讀取使用者所有訊息，也可能侵害往來對象的隱私。

AI代理正快速普及。OpenAI本周表示，ChatGPT Work和Codex等AI代理工具的使用人數已超過3,500萬人，高於7月的1,000萬人。Meta的Muse上月推出後，也登上應用程式商店下載排行榜榜首。

OpenAI於8月為Mac版ChatGPT推出一項由用戶自行選擇啟用的功能，可代為讀取、摘要、撰寫和傳送簡訊。用戶須開啟「完全取用磁碟」權限，ChatGPT才能讀取蘋果「訊息」App中的對話內容。

iPhone 18 Pro Max iPhone 蘋果 風險 Apple 美國 彭博

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