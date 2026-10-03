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施壓南韓投資阿拉斯加LNG！川普威脅收更多錢 不快簽就加倍

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2日準備前往阿拉巴馬州，在馬里蘭州安德魯斯聯合基地登上空軍一號前揮手致意。路透
美國總統川普2日準備前往阿拉巴馬州，在馬里蘭州安德魯斯聯合基地登上空軍一號前揮手致意。路透

美國總統川普9月30日公布南韓根據2025年美韓雙邊貿易協議提出的首批對美投資計畫，其中包括阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫。但首爾方面表示，目前尚未決定是否參與。川普2日威脅，如果南韓不同意投資，他將向南韓「收取更多費用」。

韓聯社報導，川普在白宮受訪時表示：「我沒有操之過急。他們當時在場，也有代表出席。那就看看吧，如果他們不想做，我也無所謂。我只會向他們收更多錢。」

川普接著問記者：「他們說沒有簽嗎？」隨後表示：「告訴他們，如果他們不快點簽，我就要加倍。」

目前仍不清楚，如果韓方不同意投資阿拉斯加LNG計畫，川普所說要向南韓「多收的錢」究竟是什麼。不過，川普當天稍早發文表示，美韓協議「愈來愈好」，並宣布一項84億美元的「提高石油採收率計畫」。

川普在真實社群寫道：「我非常高興宣布，大韓民國協議愈來愈好了！84億美元，用於一項提高石油採收率（EOR）計畫。生產更多石油和天然氣，意味著美國能源主導地位，以及全球未來的能源安全！」

EOR是指運用技術，從既有油田中開採更多石油。川普未說明計畫細節，但韓聯社指出，這項宣布令人意外，因為首爾認為EOR計畫並不在雙方戰略投資協議涵蓋範圍內。南韓產業通商資源部一名官員接受電訪時表示：「兩國就戰略投資達成的協議，僅限於聯合事實清單及新聞稿中載明的內容。我方已透過貿易管道向美方詢問。」

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