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就業數據欠佳降低聯準會升息機率 美股收紅

中央社／ 紐約2日綜合外電報導

美國新出爐就業數據不如預期理想，降低聯邦準備理事會（Fed）10月升息機率，加上油價拉回，美股今天收紅。

道瓊工業指數終場上漲250.40點，或0.49%，收在51176.96點。

標準普爾500指數上漲56.27點，或0.73%，收在7722.72點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲319.26點，或1.19%，收在27190.86點。

費城半導體指數上漲307.676點，或2.40%，收在13136.676點。

聯準會 升息 美股

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